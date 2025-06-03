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Törkiyäneñ Afätlär häm ğadättän tış xällär räislege (AFAD) Urta diñgezdä 5,8 ball zurlığında cirteträw buluın xäbär itte.
Zilzilä Törkiyäneñ kön’yaq-könbatışındağı Muğla vilayäteneñ Marmaris rayonı su kiñleklärendä, yar buyınnan 10,43 çaqrım yıraqlıqta häm 67,91 kilometr tiränlektä terkälgän.
Muğla vilayät’ idaräse başlığı İdris Akbıyık tikşerülärneñ däwam itüen äytte.
Ul “X” platformasında älegä qadär naçar, tiskäre wäzğıyät’ belderelmäwen citkerde.
Şulay uq zur zıyan turında aşığıç xisaplar bulmawın da citkerde.