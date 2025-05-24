Säfärneñ maqsatı – ike il arasındağı säwdä, ênergetika häm turizm kebek ölkälärdäge xezmättäşlekne tiränäytü belän regional’ häm xalıqara mäs’älälärne qaraw.
Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrovnıñ räsmi çaqıruı belän 26-27 may könnärendä Rusiyä Federaśiyasenä baraçaq.
Tışqı êşlär ministrlığı çığanaqlarınnan alınğan mäğlümatqa kürä Fidannıñ säfär qısalarında Mäskäwdä Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin belän küreşep söyläşüe häm Sergey Lavrov belän räsmi söyläşülär ütkärüe kötelä.
Säfärneñ kön tärtibendä Törkiyä-Rusiyä mönäsäbätläreneñ töp başçaları urın alaçaq. Törek ministrınıñ säwdä, ênergetika häm turizm kebek ölkälärdäge ike yaqlı xezmättäşlekne bar yaqlap söyläşüe küzdä totıla. Söyläşülärdä şulay uq ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ tağın da tiränäytelüenä qarağan adımnar da quzğatılaçaq.
Xaqan Fidan Lavrov häm Putin belän ütkäräçäk söyläşülär belän ber rättän Rusiyäneñ yuğarı däräcäle räsmi zatları belän dä küreşäçäk. Bu qısada 16 mayda İstanbulda oyıştırılğan Rusiyä-Ukraina söyläşülärendä Rusiyä wäkillege belän citäklägän Vladimir Medinskiy, saqlanu ministrı Andrey Belousov häm qalğan yuğarı däräcäle isemnär belän söyläşü ütkärüe planlaştırıla.
Ğadel häm daimi tınıçlıq yullaması
Söyläşülärdä ike il arasındağı xezmättäşlekne tiränäytügä qarağan adımnar da quzğatılaçaq. Ministr Fidannıñ däwam itüçe Rusiyä-Ukraina suğışında Törkiyäneñ ğadel häm daimi tınıçlıq urnaştırudağı täwäkkällelegen qabatlawı häm bu mäs’älädä soñğı waqıtta küzätelgän uñay täraqqıyät’lärdän toyılğan qanäğat’lelekne citkerüe kötelä.
Törek ministrı şulay uq Törkiyäneñ suğışuçı taraflar arasında monnan alda 2022 yılda häm soñğı itep 16 mayda üz östenä alğan aradaşçılıq rolen däwam itterergä äzer buluın tağın ber tapqır assızıqlayaçaq.
Säfär qısalarında Süriyä, Ğazzä häm Kön’yaq Kavkaz belän ber rättän küp kenä regional’ häm xalıqara mäs’älädä fiker alışu da bulaçaq.
Bu säfär Törkiyä belän Rusiyä arasında soñğı waqıtta artqan yuğarı däräcäle söyläşülärneñ ber öleşe bulıp tora.
Xaqan Fidan soñğo itep uzğan yılnıñ 10-11 iyun’ könnärendä BRİKS+ cıyılışlarında qatnaşır öçen Rusiyägä barğan ide, annarı 24 oktäbr’ könne Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän bergä BRİKS sammitında qatnaştı.
Fidan häm Lavrov soñğı itep 12 aprel’ könne Antaliya diplomatiya forumında küreşte. Annan alda Sergey Lavrov 23 fevral’dä ike yaqlı söyläşülär öçen Törkiyägä kilgän ide.
Şulay uq 18 oktäbr’dä İstanbulda ministr Fidan citäkçelegendä oyıştırılğan 3+3 Regional’ xezmättäşlek platforması cıyılışında qatnaşıp, 20 fevral’dä Yoxannesburgta oyıştırılğan G20 tışqı êşlär ministrları cıyılışında da ike yaqlı söyläşü ütkärdelär.