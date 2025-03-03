Mardin şähärendä urnaşqan 400 yıllıq Assiriya bazarı kiñ qolaçlı restavraśiyädän soñ qabat xezmätkä açıldı. "Uramnarnı ternäkländerü proyekti" qısalarında başqarılğan êşlär töbäkneñ tarixi häm mädäni mirasın saqlaw yağınnan zur ähämiyätkä iyä.
Ğasırlar däwamında töbäkneñ säwdä häm ictimağıy tormışınıñ yöräge bulğan Assiriya bazarı centekle êşçänlek belän häm êlekkege xälenä turı kiterelep restavraśiyälände. Proyekt qısalarında yaqınça 600 metr ozınlığında tarixi bazar mäydanı yañartıldı. 62 kibet tözekländerelde, 8 beton bina cimerelde. Terekälgän kibetlärdä asqorma, yaqtırtu häm izolyaśiya yaxşırtıldı. Monnan tış, bazarnıñ öske öleşendä urnaşqan 15 terkälmägän yortta da tözekländerü eşläre başqarıldı.
Mädäni miras saqlandı
Restavraśiya proyektı barı tik fizik yañartunı ğına tügel, şulay uq töbäkneñ ğasırlar buyı däwam itkän säwdä häm cämğiyät’ mädäniyäten torğızunı da maqsat itep quya. Mardin gubernatorı Tunçay Akkoyun açılış tantanasında yasağan çığışında proyektnıñ töbäkneñ mädäni mirasın saqlaw yağınnan zur ähämiyätkä iyä buluın assızıqladı. Gubernator Akkoyun: "Bezneñ mädäni mirasıbız barı tik tarixi binalar belän genä çiklänmi, şul uq waqıtta berdämlegebez, teläktäşlegebez häm cämğiyät’ añı”, – dip belderde.
Töbäkkä iq’tisadi yärdäm
Restavraśiya proyektı töbäkkä iq’tisadi öleş kerter dip kötelä. Ul töbäkneñ turizm mömkinleklären arttırıp, tağın da kübräk qunaqlar cälep itüne maqsat itep quya. Şulay uq bazarnıñ torğızıluı belän töbäktäge säwdä dä canlanır, artır dip kötelä.
Räsmi zatlarnıñ belderüläre
Cirle idarä başlığı Möxämmäd Änäs İpäk Assiriya bazarınıñ töbäkneñ säwdä häm ictimağıy tormışınıñ üzägendä buluın assızıqlap, restavraśiya belän tarixi üzençälegeneñ saqlanuın äytte.
İpek: "Proyekt bu üzençälekle mäydannı zamança ixtıyaclarğa turı kiterep, tarixi üzençälegen saqlap, uñışlı räweştä restavraśiyäläde”,- dide.
400 yıllıq Assiriya bazarın torğızu-tözekländerü Mardinnıñ tarixi häm mädäni mirasın saqlaw öçen möhim adım bulıp sanala. Proyekt töbäkkä mädäni häm iq’tisadi yaqtan zur fayda kiteräçäk.