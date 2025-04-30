MÄDÄNİYÄT
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Ğosman Xämdi Bäyneñ kartinası London aukśionında 1 million funt-sterlingka satıldı
1881nçe yılda yasalğan “Qähwä äzerläw” räseme Ğosmanlı sänğateneñ dön’ya arenasındağı tarixi mizgelenä işaräläp iñ qıymmätle äsär bularaq alğa çığa.
Ğosman Xämdi Bäyneñ kartinası London aukśionında 1 million funt-sterlingka satıldı
Born into an elite Ottoman family, Hamdi Bey was sent to Paris in the early 1860s to study law but instead found his calling in painting and archaeology. / TRT World
30 Апрель 2025

19nçı ğasır Ğosmanlı rässamı Ğosman Xämdi Bäy tarafınnan yasalğan räsem, küptän tügel qabattan açılıp, Londonda uzğan aukśionda 1 million funt-sterlingğa ($1.3 million) satıldı. Bu räsem kollekśionerlar häm oyışmalarnıñ qızıqsınuın uyattı.

1881nçe yılda yasalğan "Qähwä äzerläw" isemle bu räsem, yöz yıldan artıq Awrupada şäxsi kollekśiyälärdä saqlanğannan soñ, qabat kön yaqtısın kürde. Bu äsär ul çornıñ tanılğan fotografları Yan Paskal Seba häm Polikarp Joail’ye töşerep alğan aqlı- qaralı fotoräsem arqasında ğına bilgele ide.

Ul 50 räsem tiz arada satılğan aukśionda iñ yuğarı bäyäle lot bulıp çıqtı. Räsem sişämbe könne telefon aşa täq’dim yasağan anonim satıp aluçı tarafınnan alındı.

Äsär berençe tapqır 1910 yıllarda gruziyäle sänğät kollekśionerı Sadıyq Yadigarov tarafınnan satıp alınğan. Annan soñ ulı Arçilğa küçkän, häm 1930 yıllarda Vena şähärendäge anıñ tuğan-tumaçası bulğan şäxsi kollekśionerğa tapşırılğan. 2008 yılğa qadär şunda qalğan.

Şunnan soñ, räsem Avstriyädä başqa ber şäxsi kollekśiyädä saqlanğan häm küptän tügel qabat kürelde. Anda İstanbulda Topkapı sarayı xäräme kompleksın xäterlätüçe, matur itep bizälgän, baganalar belän uratılğan intery’er sürätlänä. Anda ike yäş xatın-qız qähwä äzerläw yolası belän mäş’gul.

Räsemdäge urın uylap tabılğan bulsa da, ul detal’lärgä iskitkeç iğ’tibarlılıq belän yasalğan häm “Sotheby's” kataloğı tasvirlağança, “zinnätlelekneñ zatlı häm qıymmätle täêsiren” çağıldıra.  

Ğosman Xämdi Bäy yuğarı qatlam Ğosmanlı ğailäsendä tuğan, 1860nçı yıllarda xoquq beleme alu öçen Parijğa cibärelgän, ämma anda ul üzeneñ sänğät’kä häm arxeologiyägä bulğan qızıqsınuın açıqlağan.

Xämdi Bäy könbatış sänğät texnikaların qullanıp könçığış temaların surätli. Ul barı 19nçı ğasır şärıq’ sänğäte bazarına öleş kertep kenä qalmıy, möselman mädäniyäten tirän añlap, Ğosmanlı tormışın xörmätle häm neçkä itep taswirlawğa ireşä.

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