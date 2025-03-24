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Näfrät cinayäte: Toronto kitapxanäsendä yawlıqlı möselman xatın-qızğa säbäpsez höcüm
Şikle keşe anıñ yawlığın çılattı häm ut törtmäkçe buldı
Näfrät cinayäte: Toronto kitapxanäsendä yawlıqlı möselman xatın-qızğa säbäpsez höcüm
/ AP
24 Март 2025

Kanadanıñ Toronto şähäre tiräsendäge kitapxanädä möselman xatın-qızğa höcüm itkän häm anıñ yawlığına ut törtmäkçe bulğan şikle keşe qulğa alındı.

Durxam töbäge poliśiyäseneñ yäkşämbe könne yasağan belderüendä "(Zıyan kürüçe) kitapxanädä utıra ide häm anıñ yanına tanış bulmağan ber xatın-qız kilde. Xatın-qız zıyan kürüçegä sügenä häm anıñ başına törle äyberlär ırğıta başladı” diyelde.

"Annarı şikle keşe zıyan kürüçeneñ yawlığın saldırırğa tırıştı häm anıñ östenä närsä ikäne bilgesez sıyıqlıq sipte, çatqı çığarğıç çığarıp yawlığına ut törtmäkçe buldı”.

Zıyan kürüçeneñ qıçqırıp yärdäm sorawı näticäsendä kitapxanäneñ qurqınıçsızlıq xezmätkärläre kilde. Poliśiya şikle keşeneñ qaçuın, läkin berniçä säğat’ êçendä totqarlanıp qulğa alınuın belderde.

Kanada möselmannarı milli şurası (NCCM) waqıyğağa bik şaqqatuların belderde.

"Bezneñ cämıiyät’tä mondıy qotoçqıç qırıslıq waqıyğalarınıñ  ğädäti küreneşkä äwerelüe oyat," — dide NCCM başqarma şurası başlığı Stefan Braun häm soñğı yıllarda İslamofobik höcümnärneñ küpkä artuın assızıqladı.

"Saylanğan citäkçelärebez belän oçraşıp, bu problemanı çişü waqıtı citte",- dip östäde ul.

Ajax şähär xakimiyäte başlığı Şaun Kollier häm kitapxanä şurası räise Piyali Korreya şähär administraśiyäseneñ internet säxifäsendä urtaq belderü yasadılar:

 "Bu qurqınıç höcümnän zıyan kürüçegä häm ayıruça izge Ramazan ayında bulğan bu waqıyğadan teträngän, räncetelgän härkemgä êndäşäbez: Bez sezne yaqlaw öçen monda häm här törle näfrät häm tüzemsezlekkä qarşı torabız."

Braun Kanada möselmannarı milli şurasınıñ (NCCM)  poliśiyädän waqıyğanı näfrät cinayäte bularaq tikşerüen taläp itülären assızıqladı.

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