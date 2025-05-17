TÜRKİYE
1 min uqıu
Törkiyä İlbaşı Qara diñgezdä yaña tabiği gaz rezervınıñ tabıluın belderde
"Bu miqdar belän yaqınça 3,5 yıl buyı toraq ixtıyacın qänäğätländerä alaçaqbız”, - dip äytä Törkiyä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan
Törkiyä İlbaşı Qara diñgezdä yaña tabiği gaz rezervınıñ tabıluın belderde
President Erdogan emphasised Ankara's commitment to energy independence. / AA
17 Май 2025

Törkiyä Qara diñgezdä 75 milliard kub metrlıq yaña tabiği gaz rezervıın tabuın iğlan itte. Bu belderüne İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan şimbä könne yasadı.

“Mäydanda 75 milliard kub metrlıq yaña tabiği gaz rezervın taptıq. Bu miqtdar barı tik toraq ixtıyacın yaqınça 3,5 yıl buyı qänäğätländerüebezgä mömkin biräçäk”, - dip äytte Ärdoğan.

“27nçe martta 7nçe buın borawlaw köymäbez “Abdülhamid Han” belän Qara diñgezdäge “Gökçe-3” qoyısında (skvajinasında) bez başlatqan êşçänlek kiçä tämamlandı”, - dip citkerde.

Ärdoğan Änkaranıñ ênergiyä bäysezlegenä tuğrılıqlı buluına basım yasadı.

“Ênergiyä cähätennän tulısınça bäysez Törkiyä maqsatına ireşkängä qädär tuqtamıyça, yal itmiçä häm tänqitläwlär belän kirtälärgä qaramastan yulıbızğa däwam itäçäkbez”, - dide.

Ênergiyä bäysezlegenä taba

Soñğı yıllarda Törkiyä Qara diñgezdä 710 milliard kub metr bularaq farazlanğan möhim gaz rezervın tabuın iğlan itkän ide. Xäzerge waqıtta ilneñ cirle gaz citeşterüe tabiği gaz ixtıyacınıñ yaqınça 7-8%ın qänäğätländerä häm bu wazğiyät ênergiyä bäysezlegenä taba yasalğan möhim adım bularaq bäyälänä.

Törkiyä monnan tış, şuşı ayda ike zur LNG kileşüen tözep, ênergetika kiläçägen ışanıç astına alu yünäleşendä ber-ber artlı adımnar yasadı häm regional ênergiyä üzäge bulu maqsatın köçäytte.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us