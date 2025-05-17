Törkiyä Qara diñgezdä 75 milliard kub metrlıq yaña tabiği gaz rezervıın tabuın iğlan itte. Bu belderüne İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan şimbä könne yasadı.
“Mäydanda 75 milliard kub metrlıq yaña tabiği gaz rezervın taptıq. Bu miqtdar barı tik toraq ixtıyacın yaqınça 3,5 yıl buyı qänäğätländerüebezgä mömkin biräçäk”, - dip äytte Ärdoğan.
“27nçe martta 7nçe buın borawlaw köymäbez “Abdülhamid Han” belän Qara diñgezdäge “Gökçe-3” qoyısında (skvajinasında) bez başlatqan êşçänlek kiçä tämamlandı”, - dip citkerde.
Ärdoğan Änkaranıñ ênergiyä bäysezlegenä tuğrılıqlı buluına basım yasadı.
“Ênergiyä cähätennän tulısınça bäysez Törkiyä maqsatına ireşkängä qädär tuqtamıyça, yal itmiçä häm tänqitläwlär belän kirtälärgä qaramastan yulıbızğa däwam itäçäkbez”, - dide.
Ênergiyä bäysezlegenä taba
Soñğı yıllarda Törkiyä Qara diñgezdä 710 milliard kub metr bularaq farazlanğan möhim gaz rezervın tabuın iğlan itkän ide. Xäzerge waqıtta ilneñ cirle gaz citeşterüe tabiği gaz ixtıyacınıñ yaqınça 7-8%ın qänäğätländerä häm bu wazğiyät ênergiyä bäysezlegenä taba yasalğan möhim adım bularaq bäyälänä.
Törkiyä monnan tış, şuşı ayda ike zur LNG kileşüen tözep, ênergetika kiläçägen ışanıç astına alu yünäleşendä ber-ber artlı adımnar yasadı häm regional ênergiyä üzäge bulu maqsatın köçäytte.