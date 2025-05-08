Hindstan, pänceşämbe könne yasağan belderüendä, Paqıstannıñ nindi dä bulsa xärbi ğamälenä kisken cawap bireläçäk dip kisätte.

Tışqı êşlär ministrı Subraman’yam Djayşankar İran tışqı êşlär ministrı belän söyläşüdä: “Bezneñ reakśiya maqsatçan häm ülçäwle ide. Bez wäzğiyät’ne kiskenläşterergä telämibez.

Ämma, bezgä qarşı xärbi höcüm yasalğan oçraqta, bik köçle cawap qaytarılaçaq”,-dide.

Djayşankarnıñ bu belderüläre Yaña Dählineñ Paqıstannıñ törle şähärlärenä pilotsız oçu apparatları belän höcüm yasawınnan soñ buldı. Paqıstan armiyäse İzraildä êşlängän “Harop” tibındağı kim digändä 25 pilotsız oçu apparatın bärep töşerüen belderde.

Paqıstan prem’yer-ministrı Şahbaz Şärif Hindstannıñ çärşämbe irtäsendä oyıştırğan ülemçel raketa höcümnärennän soñ cawap qaytarırğa wäğ’dä birde. Käşmirdäge kontrol’ liniyäse buyınça könnär buyı däwam itkän qorallı bäreleşlär artilleriya utına äylände.

Çärşämbe könge köç qullanu waqıyğalarında çikneñ ike yağında da aralarında balalar da bulğan kim digändä 45 keşeneñ hälaq buluı belderelde.

İran tışqı êşlär ministrı Abbas Êrakçi Paqıstanga säfär yasagannan soñ berniçä kön uzuğa Yaña Dählidä Djayşankar belän oçraştı. Tähran atom-töş qorallarına iyä bulğan ike kürşe arasında aradaşçı bulırğa tırışa.

Êrakçi Hindstanga kilgännän soñ yasağan belderüendä “Hindstan belän Paqıstan arasındağı kiyerenkelekne kimetergä teläwebez – tabiği närsä” dip äytte.



“Bez regional’ kiyerenkelek artmasın öçen yaqlar tınıç häm sabır bulır dip ömetlänäbez”, – dip östäde.