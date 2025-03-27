AQŞ Däwlät särkätibe Marko Rubio Ärmänstan belän Azärbaycan arasındağı tınıçlıq kileşüen qänäğätlelek belän qarşıladı häm töbäktä daimi iminlek belän mullıqnıñ möhimlegenä basım yasadı.
"Däwlät särkätibe Azärbaycan belän tözelgän tınıçlıq kileşüen qänäğätlelek belän qarşıladı häm regional tartqalaşunı beterep, Könyaq Qavqazğa iminlek häm mullıq kiteräçäk daimi tınıçlıqnıñ möhimlegenä basım yasadı”, - dip äytte Däwlät departamentı süzçese Tammy Bruce sişämbe könne Rubio belän Ärmänstan Baş ministrı Nikol Paşinyan arasında ütkärelgän telefon söyläşüennän soñ yasağan belderüendä.
Belderüdä Rubio häm Paşinyannıñ Könyaq Qavqazda teläsä qaysı ber räweştä kiyerenkelekneñ artuınıñ qabul itelmäslek buluı mäs’äläsendä kileşülären äytte.
Citäkçelär ayıruça illäre arasındağı strategik urtaqlıq nigezendä urtaq mänfäğätlären quzğatıp, ike yaqlı xezmättäşlekne nığıtu yöklämälären qabat rasladı.
Bu telefon söyläşüe Azärbaycan belän Ärmänstannıñ tınıçlıq kileşüe ölgesendä kileşülären iğlan itkännän berniçä könnän soñ ütkärelde.