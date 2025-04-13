Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan 4nçe Antaliya Diplomatiya forumı qısalarında küp sanda yuğarı däräcäle ike yaqlı oçraşular ütkärde.
Ärdoğan Somali ilbaşı Xäsän Şäyex Mäxmüt, Gruziya prem’yer-ministrı İrakli Kobaxidze, Fälästin prem’yer-ministrı Möxämmäd Mostafa, Sudan suverenlıq şurası räise Äbdülfättäx äl-Burxan, S’yerra-Leone ilbaşı Djulius Maada Bio, Bolgariya prem’yer-ministrı Rosen Jelyazkov belän oçraşıp söyläşte.
Ärdoğan şimbä könne yasağan belderüendä Törkiyäneñ diplomatik êlemtälärne nığıtu häm xalıqara xezmättäşlekne köçäytü qatğıylığın tağın ber qat assızıqladı.
Antaliya diplomatiya forumı global’ däräcädäge aşığıç mäs’älälärne dialog yulı belän çişü öçen töp mäydançıqqa äylände.
Forum - Törkiyäneñ küp yaqlı diplomatiyä strategiyäseneñ üzägendä toruçı platforma.
Global’ kiyerenkelek köçäyä barğan waqıtta ilbaşı Ärdoğan bu çaranı strategik mönäsäbätlärne nığıtu, tınıçlıqnı yaqlaw häm Törkiyäne xalıqara diplomatiyädä aktiv köç bularaq kürsätü öçen faydalandı.