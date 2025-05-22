Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Könbatış illären tänqıyt’läp, alarnıñ Ğazzä krizisına qarata reakśiyälären äxlaqıy liderlıq nisbätennän uñışsızlıq dip bäyäläde.
Ärdoğan, çärşämbe könne Vengriyädän qaytu yulında jurnalistlar belän söyläşkändä, Ğazzäneñ gumanitar facıyğa ğına tügel, ä dön’yanıñ äxlaqıy bötenlegeneñ sınawı buluın äytte.
“Bu Ğazzä gumanitar krizis qına tügel, ä xalıqara sistemanıñ ixlaslığın sınaw, häm Könbatış institutları bu sınawda uñışsız buldı,” – dip belderde Ärdoğan.
Ul İzrailne Ğazzägä yärdämne maxsus räweştä totqarlawda ğayepläde, monıñ İzrailne dön’yada yalğız qaldıruın häm Awrupada qaraşlarnı üzgärtüen söyläde.
“Awrupa nihayät İzrailneñ ğamällären añlıy başladı,” – dip äytte Ärdoğan, häm Ğazzädäge xällärgä bitaraf qaluçılar tarix aldında cawaplı bulaçaq, dip östäde.
Ul Törkiyäneñ Ğazzä xalqına yärdäm kürsätü öçen nıqlı qararda buluın qabatlap äytte, häm üz ileneñ keşelek belän bergä toruın häm bu yuldan taypılmayaçağın belderde.
Süriyägä sankśiyälär häm AQŞ vizitı
Regional’ diplomatiyä turında süz alıp barıp, Ärdoğan Süriyägä qarata xalıqara sankśiyälärne beterergä çaqırdı, monı Yaqın Könçığışta daimi totrıqlılıqqa ireşü öçen möhim adım dip atadı.
Ul mondıy adım Törkiyäneñ töbäktäge konstruktiv diplomatiyäse näticälelegen kürsätäçäk, dip äytte.
Ärdoğan AQŞqa yaqın arada säfär mömkinlege turında da belderde, häm ilbaşı Donald Tramp belän oçraşuğa ömet belderde.