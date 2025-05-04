İlbaşı Ärdoğan şimbä könne Nikosiyädä ütkärelgän “TEKNOFEST” büläk tapşıru tantanasında yasağan çığışında Törkiyäneñ pilotsız oçu apparatları texnologiyäsendä dön’yanıñ iñ aldınğı öç ile arasında buluın belderde.
Bu ölkädä qatğıy räweştä alğa barunı däwam itäçäklären äytte.
Ärdoğan kiläçäkkä ışanıçın belderep: “TEKNOFEST” yäş’läre, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä proyektları häm strategik iniśiativalarıbız belän bez ğasırlar buyı bu cirlärdä yäşäyäçäkbez”, – dide.
Ärdoğan “Bez — törek xalqı häm Kipr törekläre — bu cirlärneñ çın xucası. Monı belmägännär belsen, işetmägännär işetsen” dip, Törkiyäneñ Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte belän nıqlı bäyläneşlären tagın ber qat rasladı.
Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte ilbaşı Ärsin Tatar isä Törkiyäneñ saqlanu sänäğatendäge uñışların maqtadı häm: “Törkiyäneñ milli saqlanu sänäğatendäge soñğı uñışlarında öleşe bulğan oyışmalar — böten törki dön’ya öçen ğorur çığanağı”,– dip belderde.
Törkiyäneñ texnologiya, aviaśiya häm ğaläm ölkäsendäge iñ zur çarası bulğan “TEKNOFEST”nıñ soñğı êtabı Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä uzdı häm Nikosiyädä meñnärçä keşene qabul itte. Dürt kön däwam itkän bu çaranıñ berençe könendä biregä yaqınça 62 meñ keşe kilde.
“TEKNOFEST” Törkiyä Texnologiyä törkeme (T3) waqıfı belän Törkiyä sänäğat’ häm texnologiya ministrlığı tarafınnan oyıştırıla, 2018 nçe yıldan birle distälägän däwlät oyışması, şäxsi tamaq partnyerlar häm yuğarı uqu yortları yärdäme belän uzdırıla.
Çara, ğädättä, par sanlı yıllarda Törkiyäneñ törle şähärlärendä, taq sanlı yıllarda İstanbulda uzdırıla, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte Äzärbaycannan soñ “TEKNOFEST” ütkärelgän ikençe xalıqara il buldı.
2024 nçe yılda bu çara Törkiyäneñ kön’yağında urnaşqan Adana şähärendä ütkärelde häm yaqınça 1,1 million qunaqnı qabul itte.