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Êkvador saylanğan ilbaşın üterü plannarı arqasında şom êçendä
Êkvadorda xökümät Noboanıñ inauguraśiyäsennän alda çit il üterüçeläreneñ höcüm häm butalçıqlar planlaştıruın, saylawda ciñelgän säyäsi frakśiyälärneñ cinayät’çe törkemnär belän xezmättäşlek itüen alğa sörä.
Êkvador saylanğan ilbaşın üterü plannarı arqasında şom êçendä
Noboa, set to be sworn in on May 24, faces the challenge of stabilizing a country plagued by cartel violence. / Photo: AFP
20 Апрель 2025

Êkvador xökümäte ilne "maksimum kisätü" xälenä quydı, çönki küzläw xezmätläre ilbaşı itep saylanğan Daniêl Noboağa qarşı üterü plannarı turında xäbär itkän.

Xökümät ministrlığı şimbä könne “X” platformasındağı yazmada:"Bez ilbaşı, däwlät xakimiyätläre häm cämäğät xezmätkärläreneñ tormışına zıyan kiterüçe här törle omtılışlarnı kisken gäyeplibez häm kire qağabız," dip belderde.

"Däwlät maksimum kisätü xälenä quyıldı," diyelde.

Küzläw xisaplarında üterüçelärneñ Meksikadan häm başqa illärdän Êkvadorga kilep, "terror höcümnäre" häm "köç qullanu ğamälläre belän uram tärtipsezlekläre" oyıştırırğa cıyınuı alğa sörelä.

Xökümät belderüendä "saylawda ciñelgän säyäsilär belän xezmättäşlek itüçe cinayät’çel oyışmalar" turında äytelä, läkin konkret isemnär kiterelmi.

"Bu ğamällär xökümätne totrıqsızlandıruğa ğına tügel, ä demokratiyäne, Êkvador suverenlığın, tınıçlıq häm xoquq sistemasın köçsezländerügä dä yünältelgän," diyelä belderüdä.

Ministrlıq süzlärenä qarağanda, Qorallı köçlär, Milli poliśiya häm küzläw oyışmaları yanawlarnı tabu häm neytral’läşterü öçen koordinaśiyäle räweştä eşli.

"Nıqlığıbıznı sınarğa teläsälär, bez tulı köç qullanırğa äzer. Onıtmasınnar: bez ciñüçe yaq häm qabat ciñäçäkbez," dip östäde alar.

Belderüdä konkret şäxeslär yäisä törkemnär turında süz barmıy, häm räsmilär älegä östämä operativ mäğ’lümat birmi.

"Saylaw xärämläşüe"

Ministrlıqnıñ älege belderüe ildä säyäsi kiyerenkelek artqan waqıtta yasaldı.

Daniêl’ Noboa 13 aprel'däge ikençe turda Luiza Gonsalesnı ciñde, läkin Gonsales anı "qotoçqıç saylaw xärämläşüe"ndä gäyepläde.

Êkvador saylaw şurası häm xalıqara küzätüçelär anıñ däğ’waların kire qaqtı.

Gonsalesnı yaqlawçı Meksika ilbaşı Klaudiya Şeinbaum Noboanıñ ciñüen tanımağan.

Noboaga qarşı plannar turında xäbär çıqqannan soñ, Meksika tışqı êşlär ministrlığı teläsä-qaysı tıqşınu farazların kire qaqtı: "Bezneñ il berqayçan da başqa illärneñ êçke êşlärenä tıqşınmaw prinśibına buysına."

Kolumbiya da älegä Êkvadordağı saylaw näticäsen räsmi räweştä tanımağan. Noboa 24 mayda ant itep wazıyfasına kereşäçäk häm anı kötüçe iñ awır êş - här säğat'tä ber üterü oçrağı terkälgän ildä kartel'lärgä qarşı köräşü.

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