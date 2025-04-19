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AQŞ Ukraina kileşüendä Qırımnı Rusiya cire bularaq tanırğa mömkin
Räsmi zatlar solıx kileşüendä alğa kitüneñ tuqtaluı belän AQŞnıñ tınıçlıq söyläşülärennän tulısınça çigenergä mömkin ikänlegen iskärtä
AQŞ Ukraina kileşüendä Qırımnı Rusiya cire bularaq tanırğa mömkin
/ Reuters
19 Апрель 2025

“Bloomberg” xäbär itkän bu ixtimal AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnıñ utnı tuqtatu kileşüe öçen basımına işarät itä.

“Bloomberg News” xäbär itüençä, Amerika Quşma Ştatları Mäskäw belän Kiev arasında tözeläçäk solıx kileşüe qısalarında Ukrainanıñ Qırım töbägendäge Rusiya kontrolen tanırğa äzer.

Comğa könne çıqqan bu xäbär AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnıñ Yaqın Könçığış maxsus ilçese Stiv Witkoffnıñ Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ Ukrainada daimi tınıçlıq teläwe turındağı belderüennän soñ dön’ya kürde. Witkoff “Fox News”qa yasağan belderüendä bolay dide: "Putin taläp itkän närsä — monda daimi tınıçlıq täêmin itü”.

Bu ixtimal taşlama Trampnıñ utnı tuqtatu kileşüe tözü telägen kürsätä.

Tramp häm AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio, comğa könne yasağan belderülärendä, ägär söyläşülär tiz arada alğa barmasa, AQŞ xökümäte solıxqa aradaşçılıq itüdän baş tartırğa mömkin dip citkerdelär.

Witkoff äytüençä, söyläşelgän tınıçlıq kileşüe Ukrainanıñ Rusiya kontrolendäge töbäklärgä qağılışlı "biş töbäkne" üz êçenä ala. Läkin ul söyläşülärneñ  Ukrainanıñ NATOğa kerüdän baş tartuı häm AQŞ belän Rusiya arasında säwdäne arttıru omtılışları kebek kiñräk mäs’älälärne dä üz êçenä aluın belderde.

Qırımnıñ annekśiyälänüe

Rusiya maxsus köçläre 2014 yılnıñ fevralendä, Kreml' yaqlawındağı ilbaşı Viktor Yanukoviçnıñ wazıyfasınnan alınuına  kitergän Ukrainadağı “Yevromäydan” protest akśiyälärennän soñ Qırımdağı Rusiyädän kilgän xalıqnı häm Qara diñgez flotın saqlaw nigeznamäse belän  Qırımdağı strategik noqtalarnı üz kontrolenä aldı.

16nçı martta ütkärelgän referendumda Rusiyägä quşıluğa köçle teläk kürsätelde. Ämma bu referendum Ukraina, BMO häm Könbatış illäre tarafınnan lega’l dip tablmadı.

Rusiya 18 nçe martta Qırımnı räsmi räweştä annekśiyäläde häm anı üzeneñ federal’ töbäge bularaq iğ’lan itte. Bu waqıyğa xalıqara sankśiyälärgä kiterde.

Ukraina meñnärçä xärbi xezmätkären bu töbäktän çığardı, ä qayberläre Rusiyägä qaçtı.

Qırımnı Rusiyä belän berläşterü öçen Kerç’ buğazı küpere tözelde, läkin bu töbäk xalıqara däräcädä haman da Ukraina cire dip tanıla.

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