Germaniya Kanślerı Fridrix Merś häm Donal’d Tramp arasında comğa könne uzğan telefon söyläşüendä Ukrainadağı suğışnı beterü öçen xezmättäşlekneñ nığıtıluı zarurlığı assızıqlandı.
Germaniya häm Awrupanıñ Ukrainada daimi tınıçlıqnı urnaştıru tırışlıqlarına köçle yärdäm kürsätergä süz birelde.
Germaniya Kanślerı häm AQŞ ilbaşı comğa könne ütkärgän berençe telefon söyläşüendä Ukrainadağı suğışnı beterü öçen xezmättäşlekneñ nığıtıluına basım yasadı.
Yaña ğına bilgelängän xökümät süzçese Stefan Kornelius yasağan belderüdä ike lidernıñ da Ukrainadağı suğışnıñ betüe maqsatı belän yaqın xezmättäşlekneñ ähämiyätenä işaräläde.
Kornelius äytüençä Fridrix Merś Trampnıñ Rusiyä-Ukraina suğışınıñ tiz waqıtta betüe çaqıruına quşıla.
“Rusiyä söyläşülärne başlatu öçen xäzergä utnı tuqtatunı qabul itärgä tiyeş,” – digän Kornelius Kreml’ne şunduq êşkä kereşergä çaqırdı.
Kornelius beldergänçä Tramp Germaniyaneñ Franśiya, Böyekbritaniya, Pol’şa häm qalğan Awrupalı partnyerları belän bergä töbäktä daimi tınıçlıq êzlänüenä yärdäm kürsätergä süz birde.
İke lider şulay uq söyläşülärne özleksez däwam itterü häm ike yaqlı bularaq AQŞ belän Germaniyağa säfärlär planlaştıru mäs’äläsendä dä kileşte.
Merś sişämbe könne Germaniyaneñ 10nçı kanślerı bularaq wazıyfağa başlağannan soñ çärşämbe könne Parijda Franśiya ilbaşı Êmmanuêl’ Makron belän ütkärgän matbuğat oçraşuında Trampnıñ utnı tuqtatu kereşüen xuplawın açıqladı.
Tığız xezmättäşlek
Fridrix Merś: “Döresen äytim: ilbaşı Trampnıñ bu suğışnı beterü häm Ukrainadağı küpläp üterülärne tuqtatu tırışlıqların xuplıybız,” – dide.
“AQŞ, Ukraina häm Awrupadağı partnyerlarıbız belän ğadel, daimi häm totrıqlı tınıçlıq öçen yaqın xezmättäşlek başqaraçaqbız.
Merś kiläse atnalarda Ukraina başqalası Kiyevğa säfär planlaştıruın häm Germaniyaneñ Ukrainağa yärdämen qabat raslayaçağın citkerde.