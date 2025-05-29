AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Qıtay Kommunistlar partiyäse belän bäyläneşe bulğan yäisä krtik ölkälärdä uqığan studentlarnı da kertep Qıtay studentlarınıñ vizaların ğämäldän çığara başlayaçaqların äytte.
Rubio çärşämbe könne yasağan belderüendä däwlät departamentınıñ kiläçäktä ayıruça Qıtay häm Gonkongtan kilgän viza möräcäğat’lären tağın da yaxşıraq tikşerü öçen viza kriteriyların küzdän kiçeräçägen belderde.
Xalıqara Belem institutı mäğ’lümatlarına qarağanda, 2023/2024 uqu yılında AQŞta yuğarı belem alğan xalıqara studentlar arasında Qıtay 277 398 student belän ikençe urında tora.
Sişämbe könne AQŞ däwlat departamentı studentlar häm almaşu programmaları vizası öçen kön birüne tuqtatuın belderde.
Tramp citäkçelege çit il studentlarınıñ sośial' media akkauntların tiränräk tikşerä başladı häm kiñ qırlı qatğıy miğraśiya säyäsäte qısalarında student vizaların ğämäldän çığaru häm deportaśiya êşlären arttırunı maqsat itep quydı.