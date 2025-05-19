Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Atatörekne iskä alu, yäş’lär häm sport bäyräme belän qotladı.
“Watan häm Cömhüriyätne saqlıybız, Törkiyä Cömhüriyäte däwläten här ölkädä üsteräçäk adımnar yasıybız,” – dide ul.
Törkiyäneñ êlemtä räislege tarafınnan X platformasında yasalğan yullamada Ärdoğan Törkiyä Cömhüriyäten qorğan Mostafa Kämal Atatörek citäkçelegendä 1919 yılda başlatılğan Azatlıq suğışı başlanğan kön bulğan 19 maynıñ tarixi ähämiyäten assızıqladı.
Törkiyä yäş’lären kiläçäkne tözüçelär genä tügel, şul uq waqıtta üzgäreş köçe bularaq kürüen citkergän ilbaşı yäş’lärneñ ênergiya, täwäkkällek häm xıyalları yärdämendä Törkiyä śivilizaśiyase mirasın yöräklärendä taşıp, “Törkiyä ğasırı”nda üz êzlären qaldıraçaqlarına çın küñeldän ışanuın äytte.
Törkiyäneñ kiläçäge
Törkiyä liderı: “Törkiyä kiläçägen tözegän waqıtta yäş’lärneñ ênergiyasen häm ilneñ çığanaqların “qısır bäxäslär” belän äräm itäçäk härtörle problemanı çişäbez häm yuqqa çığarabız. Yäş’lärebezgä tınıç häm xozurlı, yuğarı texnologiyalär bulğan, mul il qaldıru süzebezne cirenä citkerü öçen bar köçebezgä tırışabız. Fännän alıp sänğat’kä, sporttan igençelekkä qadär, diplomatiyadän alıp atom-töş texnologiyalärgä qadär här ölkädä yäş’lärebezneñ potenśialların tabuları öçen alarğa mömkinlek tudırabız, zur häm köçle Törkiyä idealın tormışqa aşıru öçen yäş’lärebez belän iñne iñgä quyıp atlıybız,” – dide.
19nçı may könne bilgeläp ütelüçe bu data Törkiyä Cömhüriyäteneñ häm Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyäteneñ milli bäyräme.
1919nçı yılnıñ 19nçı may könne Mostafa Kämal Atatörek, parom belän Samsunğa barıp, Antanta däwlätläreneñ yawlap alınuına qarşı Azatlıq suğışın başlap cibärä.
Atatörek bu bäyrämne yäş'lärgä büläk itep qaldıra.
İstälekle data il külämendä, çit illärdäge wäkilçeleklärdä häm Tön'yaq Kipr Törek Cömhüriyätendä bilgeläp ütelä.