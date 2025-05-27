Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan häm Rusiyäle wazıyfadaşı Sergey Lavrov illäreneñ Süriyä cir bötenlegeneñ saqlanuı häm ozın möddätle regional’ totrıqlılıqnıñ nığıtıluı mäs’äläsendäge urtaq täwäkkällelegen tağın ber qat rasladı.
“Törkiyä häm Rusiyä bularaq Süriyäneñ cir bötenlege häm möstäqıyl’legeneñ saqlanuın täêmin itü öçen bergä êş başqarırğa däwam itäçäkbez,” – dide ministr Fidan Mäskäwdä oyıştırılğan yuğarı däräcäle söyläşülärdän soñ sişämbe könne uzğan matbuğat oçraşuında.
“Süriyä xalqınıñ mullıq häm totrıqlılıqqa ireşüen täêmin itü öçen tırışlıqlarıbıznı arttıraçaqbız.”
İke ministr şulay uq Rusiyä häm Ukraina arasında turıdan tınıçlıq urnaştıru söyläşüläreneñ qabat başlatıluı mäs’äläsendäge teläklären citkerep, Törkiyäneñ ışanıçlı aradaşçı bularaq rolen xuplawların belderde.
“Törek duslarıbızdan Ukraina belän ikençe tur söyläşülär öçen tağın ber tapqır yärdäm sorıy alırbız,” – dide ministr Lavrov häm İstanbulnı kiläçäktäge dialoglar öçen ömet uyatuçı urın dip atadı.
16 may könne İstanbulda Rusiyä häm Ukraina arasında öç yıldan soñ berençe turıdan söyläşülär ütkän ide. Bu söyläşülärdä taraflar kiñ qırlı äsir almaşuı östendä kileşte häm utnı tuqtatu söyläşülären däwam itterü qararın qabul itte.
“Maqsatıbız - suğışnı daimi bularaq tuqtatu.”
Ministr Fidan häm Sergey Lavrov Fidan Mäskäwgä yasağan êş säfäreneñ ikençe könendä küreşte. Xaqan Fidan annan alda Rusiyä-Ukraina söyläşülärendä Rusiyä wäkillege belän citäklägän Vladimir Medinskiy häm Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin belän söyläşü ütkärgän ide.
Törek ministrı Törkiyäneñ Mäskäw häm Kiyev citäkçelekläre arasında kiläçäktäge söyläşülärne oyıştırırğa äzer buluın tağın ber qat açıqladı häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ barışnı xuplawın citkerde.
Xaqan Fidan Lavrovnıñ Rusiyä-Ukraina arasında tınıçlıq urnaştıru söyläşülärenä äzerlegen qabatladı.
“Ber geografiyadä yäşibez… Bu suğışnı daimi bularaq tuqtatu - urtaq maqsatıbız. Törkiyä bu yünäleştäge tırışlıqlarnı xuplarğa däwam itäçäk,” – dide Sergey Lavrov.
Ğazzädäge krizis belän bäyle bularaq törek ministrı däwam itüçe qırıslıqnıñ näticälärenä tuqtalıp, qırıs kisätü yasadı.
“Ğazzädäge genośid şunduq betärgä tiyeş. Yuğıysä, İzrailne üz êçenä alaçaq xaosnı tuqtatıp bulmayaçaq,” – dide ul.
Lavrov Fälästin mäs’äläsendä Törkiyä belän ber fikerdä buluın raslap: “Fälästin mäs’äläsendä Törkiyä belän urtaq qaraşta bez. Ğazzä häm Yordannıñ könbatış üzänlegendäge waqıyğalarnı qabul itep bulmıy,” – dide.
Fidannıñ Mäskäwgä säfäre Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı çığanaqlarına kürä Lavrovnıñ çaqıruı belän 26-27 may könnärendä çınğa aştı.
Säfärendä ministr Vladimir Putin tarafınnan qabul itelde, Sergey Lavrov belän söyläşü ütkärde.
Şulay uq Vladimir Medinskiy belän ber rättän berniçä yuğarı däräcäle räsmi zat belän küreşte.