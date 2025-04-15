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Qıtay kiber şımçılıqta ğäyepläp öç AQŞ watandaşın êzlänüçelär isemlegenä kertte
Pekin fevral’dä Aziya Qışqı uyınnarın tämek itep alğan agentlarnıñ buluın alğa sörä
Qıtay kiber şımçılıqta ğäyepläp öç AQŞ watandaşın êzlänüçelär isemlegenä kertte
Police said that Katheryn Wilson, Robert Snelling and Stephen Johnson engaged in cyberattacks. / AP
15 Апрель 2025

Qıtay poliśiyäse AQŞ Milli qurqınıçsızlıq agentlığına (NSA) bäyle buluı däğ’wa itelgän öç keşene Qıtayğa qarşı kiber höcümnär şige belän êzlänüçelär isemlegenä kertüen belderde. Bu xaqta däwlät yaqlawındağı mäğ’lümat çaraları xäbär itte.

Qıtaynıñ tön’yaq-könçığışında urnaşqan Xeyloncañ provinśiyäsendäge Xarbin şähäre poliśiyäse sişämbe könne yasağan belderüendä Katerin Vilson, Robert Snelling häm Stiven Djonsonnıñ fevral’dä şähärdä ütkän Aziya Qışqı uyınnarına qarşı kiber höcümnärdä qatnaşuları turında  belderde. Bu mäğ’lümatnı "Sinxua" xäbär agentlığı citkerde.

Räsmi zatlar höcümnär NSAnıñ "Tailored Access Operations" bülege tarafınnan yasalğan dip belderde häm höcümnärneñ çığanağın yäşerü öçen törle bäyläneşle aqlaw oyışmaları qullanıluın alğa sörde.  Räsmi zatlar süzlärençä, bu oyışmalar törle illärdän IP adresları satıp alıp, Awrupa häm Aziyäne dä kertep törle töbäklärdä anonim räweştä serverlar arendalap êşçänlek başqardı.

Tikşerü barışında höcümçelärneñ Qışqı uyınnar belän bäyle şäxsi mäğ’lümatlarnı da kertep kritik sistemalarğa yünälüe açıqlandı.

 Agentlıq beldergänçä, bu sistemalar uyınnarnıñ möhim mäğ’lümatların üz êçenä alğan.

Poliśiya höcümçelärneñ Xeyloncañ provinśiyäsendäge ênergiya, transport, su çığanaqları, telekommunikaśiya häm saqlanu tikşerenü oyışmaları kebek strategik asqorma tarmaqların da tämek itep aluın belderde.

Şulay uq, şiklänelgän operatorlarnıñ Qıtaynıñ kritik mäğ’lümat  asqormasına ber-ber artlı kiber höcümnär oyıştıruı häm “Huawei” kebek şirkätlärgä qarşı kiber operaśiyälärdä qatnaşuı äytelde.

Qıtay Kiber qurqınıçsızlıq industriyäse ittifağı uzğan ayda bastırğan xisabında AQŞnıñ global’ mobil’ industriya êkosistemasın zararlı kiber êşçänleklär belän tämek itep aluın alğa sörde.



 

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