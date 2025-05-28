Argentinanıñ märxüm futbol legendası Diyego Maradonanıñ tabiblar törkeme belän bäyle mäxkämä êşendäge töp xökemdar, cäncal qupqannan soñ, üz urınınnan kitte häm bu waqıyğa êşneñ kiläçägenä qarata şik tudırdı.
Djul’yetta Makintaxnıñ älege êş turında bäxäsle mini-serialda töşüe mäxkämä êtikasınıñ berniçä qağıydäsen boza dip bäyälände. Şunnan soñ ul sişämbe könne älege däğ’wanı qarawdan çitläşüen citkerde.
Maradona 2020nçe yılnıñ noyabr ayında, 60 yäşendä, baş miyenä yasalğan operaśiyädän soñ ternäklänü waqıtında wafat buldı. Anıñ cide keşedän torğan mediśina komandası, operaśiyädän soñ öydä kürsätelgän yärdämneñ naçar buluı säbäple, mäxkämä aldında cawap tota.
Ber atnalıq çitläşterü häm berniçä poliśiya reydınnan soñ, 47 yäşlek Makintaxnıñ üz riyasızlığın bozuı, yoğıntısı belän satu itü häm hatta rişwät aluı turında ğayepläwlär buldı. “İlahi ğadellek” isemle serialnıñ treyleri mäxkämä zalında kürsätelde, anda Makintaxnıñ biyek ükçäle ayaq kiyemnärendä mäxkämä koridorları buylap yörüe taswirlana, ä bu waqıtta Maradonanın soñğı könnäre turında awır detal’lär söylänä.
Serial sśenariyına kürä, ul Makintaxnıñ "Maradona'nıñ ülem säbäplären häm anıñ tormışındağı awır mizgellärne yañadan tikşerüen" kürsätä. Şulay uq, mäxkämä prośeduraların bozuçı röxsätsez yazmalar da serialda qullanılğan dip xäbär itelä.
Sişämbe könge tıñlawlar qıçqırular, ğayepläwlär häm küz yäş’läre belän tulı xaosqa äwerelä. Prokuror Patrisiyä Ferrari Makintaxnı “üzen mäxkämä räise tügel, aktrisa şikelle” totuda ğayepli, ä yaqlawçı advokat Rodol’fe Bake treyler kürsätelgän çaqta sikerep tora häm Makintaxqa qarap: “Çüp” dip qıçqıra.
Maradonanıñ qızı Djaninna wäzğıyät’ne tınıçlandırırğa tırışa, tiñ xislären tıya almıyça yılap cibärä.
Küñele töşkän Makintax axırdan başın iyep öç mäxkämä räisennän toruçı kollegiyädän çığudan başqa yulı bulmawın belderä.