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Gruziya mäxkämäse Saakaşvilineñ törmä cäzasın arttırdı
Êlekke däwlät başlığınıñ gomumi törmä cäzası çikne uzuğa bäyle soñğı qarar belän 12 yıl 6 ayğa citte.
Gruziya mäxkämäse Saakaşvilineñ törmä cäzasın arttırdı
/ AP
18 Март 2025

Gruziyada mäxkämä êlekke ilbaşı Mixail Saakaşviline çikne qanunsız uzuda gäyepläp, 4 yıl 6 ayğa iregennän mäxrüm itte. Şulay itep, Könbatış yaqlı säyäsätçeneñ gomumi cäzası 12,5 yıl buldı.

57 yäş’lek Saakaşvili 2018 yılda wazıyfasın naçar maqsatta qullanu gäyepläwe belän  6 yılğa xökem itelgän, uzğan atnada isä däwlät aqçaların naçar maqsatta totqan öçen 9 yılğa iregennän mäxrüm itelgän ide.

2021 yılda sörgennän ilenä qaytqaç cäzasın üti başlağan Saakaşvili, üzeneñ advokatı Dito Sadzaglişvili süzlärenä qarağanda, "Ukrainadan yäşeren räweştä Gruziyaga qaytqan öçen 4 yıl 6 ayğa törmä cäzasına xökem itelde".

Sud’ya Mixail Djinjoliya: "Cäzalar berläşterelüen isäpkä alğanda, Mixail Saakaşvilineñ gomumi törmä waqıtı 12 yıl 6 ay itep bilgelände", – dip belderde.

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