Gruziyada mäxkämä êlekke ilbaşı Mixail Saakaşviline çikne qanunsız uzuda gäyepläp, 4 yıl 6 ayğa iregennän mäxrüm itte. Şulay itep, Könbatış yaqlı säyäsätçeneñ gomumi cäzası 12,5 yıl buldı.
57 yäş’lek Saakaşvili 2018 yılda wazıyfasın naçar maqsatta qullanu gäyepläwe belän 6 yılğa xökem itelgän, uzğan atnada isä däwlät aqçaların naçar maqsatta totqan öçen 9 yılğa iregennän mäxrüm itelgän ide.
2021 yılda sörgennän ilenä qaytqaç cäzasın üti başlağan Saakaşvili, üzeneñ advokatı Dito Sadzaglişvili süzlärenä qarağanda, "Ukrainadan yäşeren räweştä Gruziyaga qaytqan öçen 4 yıl 6 ayğa törmä cäzasına xökem itelde".
Sud’ya Mixail Djinjoliya: "Cäzalar berläşterelüen isäpkä alğanda, Mixail Saakaşvilineñ gomumi törmä waqıtı 12 yıl 6 ay itep bilgelände", – dip belderde.