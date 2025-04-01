Qıtay armiyäse sişämbe könne Tayvan’ tiräsendäge su kiñleklärendä kiñ külämle xärbi künegülär başlatuın xäbär itte häm tağın ber tapqır utrawnı bäysezlek omtılışlarınnan waz kiçärgä çaqırdı.
Xalıq azatlıq armiyäseneñ Könçığış xäräkät komandirlığı süzçese Şi İ künegülärneñ diñgez, hawa, ciröste häm raketa köçlären üz êçenä aluın häm alarnıñ Tayvan’nıñ bäysezlek omtılışlarına qarşı citdi kisätü häm köçle waz kiçterü buluın assızıqladı.
Pekin Tayvan’nı üz cire dip sanıy häm kiräk bulğan oçraqta köç qullanıp anı üz kontrolenä alu mömkinlegen belderä. Tayvan’ cämğıyäte bu mäs’älädä ikegä bülengän: qayber tayvanlılar üzläreneñ faktik bäysezlegen häm demokratik statusların saqlaw yağında, ä qayberläre qıytğa belän quşılu fikeren xuplıy.
Tayvan’ saqlanu ministrlığı düşämbe irtänge 6dan sişämbe irtänge 6ğa qädär 24 säğat’ êçendä utrawnıñ tirä yağındağı sulıqlarda 19 Qıtay diñgez flotı köymäseneñ kürenüen xäbär itte.
Ministrlıq şulay uq Qıtay “San’dun” aviataşuçı xäräkätlären şimbädän birle küzätep baruın häm anıñ törkemenä kerüçe köymälärneñ Tayvan’nıñ hawa saqlanu bilgeläw zonasına kerüen belderde.
"Tayvan’ tiräsendä tormışqa aşqan bu ğämällär töbäk tınıçlığına häm totrıqlılığına turıdan-turı yanıy" dip äytkän Tayvan’ saqlanu ministrı Wellington Koo xärbi künegülärne küzätep baru öçen maxsus cawap törkeme buldıruların xäbär itte.
Qıtay yar buyı qurqınıçsızlığı xezmäte dä sişämbe könne Tayvan’ tiräsendä "xoquq saqlaw patrul’läre" ütkärüen belderde.
Bu xärbi künegülär Pekinnıñ mart urtasında Tayvan’ğa zur pilotsız hawa apparatı häm diñgez flotı cibärüennän soñ ike atna uzuğa ütkärelä.
Qıtaynıñ Tayvan’ êşläre ofisı xärbi künegülärneñ maqsatında turıdan-turı Tayvan’ däwlät başlığı Lay Śindê buluın belderde.
Pekin Tayvan’nıñ saqlanuın häm moralen qaqşatu maqsatında kön sayın utrawğa xärbi oçqıçlar häm flot köymälären cibärä. Läkin 23 millionlıq Tayvan’ xalqınıñ zur küpçelege Qıtaynıñ utrawdağı suverenlıq däğ’waların kire qağa.
Qıtaynıñ arta barğan yanawları qarşısında Tayvan’ AQŞtan yaña raketalar, oçqıçlar häm başqa qorallar satıp ala, üzeneñ saqlanu sänäğaten dä nığıta.
Tayvan’ häm Qıtay 76 yıl êlek suğış waqıtında ayırıldı. Läkin soñğı yıllarda ike yaqnıñ xökümätläre arasında êlemtä özelgännän soñ kiyerenkelek qabat arttı.