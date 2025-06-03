Düşämbe könne kabinet cıyılışınnan soñ çığış yasawçı Ärdoğan "iñ zur telägeneñ" Rusiyä İlbaşı Vladimir Putin belän Ukraina Däwlät başlığı Volodimir Zelenskiyne şulay uq İstanbulda yäki Änkarada oçraştıru buluın belderde.
Rusiyä häm Ukraina wäkillekläre İstanbulda ikençe tur söyläşülär öçen cıyılğan çaqta belderü yasağan Ärdoğan xätta Trampnıñ da bu zatlar belän bergä oçraşuda qatnaşuın teläwen citkerde.
İlbaşı Ärdoğan liderlar Törkiyädä oçraşqan oçraqta üzläre belän şuşı oçraşuda küreşep söyläşäçägen häm bu räweşle İstanbulnıñ tınıçlıq märkäzenä äylänüen teläwen äytte.
Ärdoğan yäkşämbe könne Rusiyädä yäşängän häm Ukrainanıñ 162 dronnı qullanıp yasağan zur külämle tönge hawa höcümennän soñ düşämbe könne ütkärelgän söyläşülärne "möhim uñış” dip bäyäläde. Telgä alınğan höcümdä atom-töş qoralnı yörtü sälätenä iyä A-50, Tu-95 häm Tu-22M3 awır bombalaw oçqıçları belän bergä 40tan kübräk Rusiyä xärbi oçqıçı nişan itep alınğan ide.
Süriyädäge täräqqiyätlär
Süriyädäge täräqqiyätlärgä dä tuqtalıp uzuçı Ärdoğan: "Süriyä totrıqlılıqqa häm xozurğa qawışqan sayın monnan böten kürşelärneñ, töbäktäge barlıq illärneñ fayda küräçägenä ışanabız”, - dip äytte.
Ärdoğan Awrupa illäreneñ Süriyägä qarşı sankśiyälären ğämäldän çığaru qararın yuğarı bäyäläwen belderde.
Törkiyä Däwlät başlığı ayıruça “AJet” törek şirkäteneñ Süriyägä daimi säfärlär oyıştıruı belän berrättän Süriyä hawa yullarınıñ da yaqın waqıtta Törkiyägä oçışlarğa başlayacağın iğlan itte.