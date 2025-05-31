TÜRKİYE
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Törkiyä Cömhüriyäte Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Ukraina İlbaşı Zelenskiy belän küreşte
Törkiyä Cömhüriyäte Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Ukrainağa yasağan räsmi säfäre waqıtında ilneñ yuğarı däräcäle räsmiläre belän dä küreşep söyläşte
Törkiyä Cömhüriyäte Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan Ukraina İlbaşı Zelenskiy belän küreşte
Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy Törkiyä Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan belän oçraştı (Kiev, Ukraina) / AA
31 Май 2025

Törkiyä Cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığınıñ comğa könne yasağan belderüendä Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidannıñ Kievta Ukraina İlbaşı Volodimir Zelenskiy tarafınnan qabul itelüe citkerelde.

Räsmi säfäre qısalarında Xaqan Fidan monnan tış Ukraina İlbaşı idaräse ofisı başlığı Andriy Yermak belän dä oçraştı.

Söyläşülär turında tafsille mäğlümat birelmäde.

Törkiyä tışqı êşlär ministrı mona qädär Ukrainalı wazıyfadaşı Andrii Sybiha belän urtaq matbuğat oçraşuın oyıştırğan ide.

Hakan Fidan matbuğat oçraşuında Törkiyäneñ AQŞ İlbaşı Donald Tramp häm Törkiyä Däwlät başlığı Räcäp Tayyip Ärdoğan da qatnaşaçaq tınıçlıq söyläşüläreneñ çirattağı turında Rusiyä İlbaşı Vladimir Putin häm Ukrainalı wazıyfadaşı Volodimir Zelenskiyne qunaq itüne ömet itüen belderde.

Sybiha, Ukrainanıñ waqıtlı utnı tuqtatunı söyläşergä äzer buluın belderep, suğışnı bıyıl beterergä teläwlären häm 30, 50 yäki 100 könlek utnı tuqtatunı söyläşergä äzer buluların citkerde.

Bu atna başında Rusya tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov, Mäskäwneñ Törkiyädä ikençe tur tınıçlıq söyläşülärenä äzer buluın häm totışları çağıldırılğan dokumentnıñ tämamlanuın beldergän, fäqät Ukraina räsmiläre memorandumnıñ älegä tapşırılmawın iskärtep uzğannar ide.

Rusya häm Ukrayna öç yıl aradan soñ berençe turıdan-turı söyläşülären 16nçı mayda İstanbulda ütkärgän häm taraflar här ike yaqtan tuplam ber meñ keşene üz êçenä alğan kiñ qolaçlı äsir almaşu mäs’äläsendä kileşkän ide.

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