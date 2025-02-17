Bangladeş waqıtlıça xökümäte kürşe Hindstandağı ber säyäsätçeneñ ildäge xindular häm başqa azçılıqlarnı klöçle höcümnärdän saqlaw öçen BMO tınıçlıq köçe cibärü çaqıruına düşämbe reakśiyä belderde. İldä avgustta studentlar liderlığında bulğan fetnä 15 yıl timer yodrıq belän idarä itkän xökümät räise şäyex Xasinanıñ wazıyfasınnan alınuı belän tögällände. Anıñ bärep töşerelüennän soñ bulğan xaosta rejimğa teläktäşlek kürsätüçelärgä qarata rizasızlıq waqıtında azçılıq xindularğa berniçä höcüm yasala. Xindularnıñ liderları isä tağın da kübräk köç qullanu buluın alğa sörä.
Hindstannıñ Bangladeş belän yaqın mädäni häm tel bäyläneşlärenä iyä bulğan Könbatış Bengal töbäge xökümäte citäkçese Mamata Banerje düşämbe könne Yaña Dälhine borçuların BMOğa citkerergä çaqırdı. “Tınıçlıq köçe Bangladeşqa cibärelep, keşelärebez qotqarıla ala”,-dide ul.
Üzara mänfäğat’lär
Bangladeş tışqı êşlär ministrı Touhid Xossain Xasinanıñ wazıyfasınnan alınuınnan birle Hindstan tarafınnan il liderlığına qarata iñ zur tänqıyt’lärdän berse bularaq bäyälänüçe älege xälgä borçıluın äytte. “Mamata Banerjenıñ nigä mondıy belderü yasawın belmim, añlamıym. Anıñ belän min şäxsän tanış, öyendä berniçä tapqır qunaq buldım”,-dide ul jurnalistlarğa.
Touhid Hindstan mediasın Bangladeştağı waqıyğalar turında yalğış mäğ’lümat taratuda ğayepläde, tik kürşe xökümätkä tağın da kileşüçän yullama yasadı. “Problemalar çişelä ala”,-dide - “Üzara mänfäğat’lär saqlanırğa tiyeş. Bangladeş Hindstan belän dustanä mönäsäbätlärne däwam itärgä teli”.
Xasinanıñ wazıyfasınnan alınuınnan soñ demokratik reformalarnı tormışqa aşırırğa dip quyılğan waqıtlıça kabinetnıñ äğ’zası bulğan Touhid azçılıq problemaları belän bäyle yalğış añlaşılularnı beterü öçen başqa çit il diplomatları belän dä söyläşüen äytte.
170 million xalqı bulğan ildä yäşäwçelärneñ kübese Xasinanıñ töp xalıqara teläktäşe bulğan Hindstanğa qarata tiskäre qaraşta ide.