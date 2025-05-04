Buna cawap bularaq Pekin Yaponiya grajdan oçqıçınıñ utrawlardağı Qıtay hawa kiñlegenä qanunsız räweştä kerüen alğa sörde. Bu xälneñ ber yar buyı iminlege köymäseneñ boralaq cibärep oçqıçnı yıraqlaştıruına säbäpçe buluı äytelde. Bu ğäyepläwlär törle matbuğat xisaplarında urın aldı.

Yaponiya tışqı êşlär ministrlığı beldergänçä, Qıtay yar buyı iminlegenä qarawçı dürt köymä Pekin tarafınnan Dyaoyuydao dip yörtelüçe Senkaku utrawlarnıñ territorial’ sularına kergän häm hawa kiñlegenä boralaq cibärgän.

Yaponiyäneñ Aziya häm Okeaniya êşläre bülege ğomum direktorı Masaaki Kanai, Qıtay tulı wäqalätle ilçelegeneñ missiya başlığı urınbasarın çaqırıp, köçle protest belderde häm mondıy ğämällärneñ qabatlanmawı kiräklege turında kisätte.

Qıtay kiregä adım yasamıy

Qıtay yar buyı iminlege süzçese Lyu Dejun, däwlät mediası “Global Times”qa yasağan belderüendä, köymälärneñ qanun nigezendä ğadi patrul’ başqaruın häm Yaponiya oçqıçınıñ utrawlardağı Qıtay hawa kiñlegenä qanunsız räweştä kerüen äytte. Şuña bäyle räweştä boralaq cibärelüen häm oçqıçnıñ yıraqlaştırıluın belderde.

Süzçe:” Dyaoyuydao häm aña bäyle utrawlar — Qıtaynıñ ayırılğısız öleşe. Yaponiyäne barlıq qanunsız ğämällären tiz arada tuqtatırğa çaqırabız”,— dide.

Şulay uq ul: “Qıtay yar buyı iminlege Dyaoyuydao tiräsendäge suları häm hawa kiñlegendä xoquq saqlaw häm qanun ütäw operaśiyälären däwam itäçäk, Qıtaynıñ cir suverenlığın häm diñgez xoquqların qatğıy räweştä yaqlawın däwam itäçäk”, — dip östäde.