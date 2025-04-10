AQŞ belän Rusiya arasındağı söyläşülärneñ ikençe turı İstanbulda başlandı.
AQŞ delegaśiyäse pänceşämbe irtän 09 säğat’ 45 minutta İstanbuldağı Rusiya baş konsullığı binasına kilde. Bu söyläşülär ike ilneñ ilçelek êşçänleklären cayğa salu qısalarında uzdırıla.
AQŞ däwlät departamentı süzçese Tammy Bruce sişämbe könne yasağan belderüendä delegaśiyälärneñ İstanbulda oçraşaçağın häm ike yaqlı diplomatik missiyälär êşçänlegen tagın da totrıqlı qılu tırışlıqlarınıñ kön tärtibendä bulaçağın citkergän ide.
Bruce şulay uq söyläşülärdä säyäsi yäisä iminlek mäs’äläläre qaralmawın häm Ukraina mäs’äläseneñ dä kön tärtibendä bulmawına basım yasadı.
Söyläşülär Rusiyäneñ İstanbuldağı baş konsullığında uza. Alar berniçä säğat’ däwam itär dip kötelä, ämma monnan aldağı söyläşü kebek altı säğat’tän artıq buluı kötelmi.
Rusiya delegaśiyäsen Rusiyäneñ AQŞtağı tulı wäqalätle ilçese Aleksandr Darçiyev, AQŞ delegaśiyäsen isä däwlät särqatibe urınbasarı Sonata Coulter citäkli.
Darçiyev oçraşu aldınnan yasağan belderüendä qayber mäs’älälärdä xäzerdän alğarış täêmin itelüen belderde.