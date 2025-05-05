AQŞ İlbaşı Donald Tramp Daniyägä bäyle Grenlandiyäneñ kontrolen üz qulına alu öçen kiräk bulsa xärbi köç qullana alaçağın belderde.

NBC kanalınnan tapşırılğan “Meet the Press” programmasındağı äñgämäsendä Tramp: “Bu variantnı çittä qaldırmıym. Yasayaçaqmın dip äytmin, ämma bernindi ixtimalnı da iğtibarsız qaldıra almıym”, - dide.

Tramp: “Grenlandiyägä çınnan da bik ixtıyacıbız bar”, - diyep, Daniyägä bäyle üzidaräle töbäkneñ “xalıqara iminlek” öçen kiräkle buluın alğa sörde. “Grenlandiyädä bik äz keşe yäşi, bez alarnı qararbız häm qayğırtırbız”, - dip iskärtep uzdı.

Ğinwar ayında yañadan wazıyfasına kilgännän birle AQŞ İlbaşı Tramp Daniyäneñ böten kire qağularına qaramastan Grenlandiyäne satıp alu telägen yış belderä.

Strategik ähämiyäte

Grenlandiyä 18nçe ğasırdan birle Daniyä patşalığınıñ öleşe häm 1979nçı yılda üzidarä xoquqın yawladı.

Arktika häm Atlantika okeannarı arasında urnaşqan utraw häm strategik torışı belän häm dä cirastı çığanaqları cähätennän bik zur ähämiyätkä iyä.

Şul uq waqıtta häm Daniyä häm dä Grenlandiyä utrawnıñ satıluına qağılışlı härtörle täqdimne qatği räweştä kire qaqtı. Ğinwar ayında ütkärelgän cämäğätçelek fikeren öyränü näticälärenä kürä, Grenlandiyä xalqınıñ 85%ı AQŞqa quşıluğa qarşı.

Mart ayında da Grenlandiyänıñ saylap alınğan Baş ministrı Jens-Frederik Nielsen, Awrupa illärenä çaqıru yasap, utrawnın satılmawına basım yasadı.

Nielsen “Anadolu” agentlığına birgän äñgämäsendä: “Bezneñ belän bergä bulığız häm Grenlandiyäneñ satılmawın häm hiç satılmayaçağın açıq räweştä iğlan itegez. Grenlandiyä Grenlandiyä xalqı tarafınnan idarä itelä häm bu hiç üzgärmäyäçäk”, - dip äytkän ide.