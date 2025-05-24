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“TRT World” kanalı “N’yu-York festivale 2025”tä 4 büläk aldı
“TRT World” küp kenä kategoriyadä büläkkä layıq buldı
“TRT World” kanalı “N’yu-York festivale 2025”tä 4 büläk aldı
Holy Redemption features exclusive undercover footage captured by TRT World teams who infiltrated illegal radical Jewish settler groups in the occupied West Bank. / TRT Global
24 Май 2025

“TRT World” kanalı “N’yu-York festivale 2025”tä (NYF) TV häm fil’m büläklarendä dürt prestijlı büläk alıp, xalıqara jurnalistika häm dokumental’ fil’m töşerü ölkäsendä tağın ber tapqır lider buldı.

Törkiyä teleradiokompaniyase tikşerenüçe jurnalistikadan alıp xalıqara mönäsäbätlär häm tanıtu kontentlarına qadär küp törle kategoriyälärdä büläklärgä layıq buldı.

İğtibarnı cälep itüçe büläklärdän berse “Holy Redemption” isemle dokumental’ fil’mğa birelgän Altın kubok buldı.

“TRT World” şulay uq Xalıqara mönäsäbätlär kategoriyasendä dä Kömeş kubok yawladı.

“Holy Redemption” fil’mında “TRT World” törkemnäre yawlaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegenä qanunsız räweştä kilep urnaşqan radikal yähüdlär arasında töşergän video yazmalar urın ala.

Fil’mda Fälästin cirläreneñ sistematik räweştä basıp alınuı, keşe xoquqların bozular häm töbäktäge garjdanlılar könlek tormışta oçraşqan qıyınlıqlar añlatıla.

İkençe Kömeş kubok isä “TRT World Anniversary Promo” isemle fil’mğa birelde. Bu fil’m “TRT World” kanalı êşen häm global’ vizionın citkerä.

Şulay uq “Yemen: The Third Frontier” fil’mı da Kömeş kubok yawladı.

Fil’mda Yämändä däwam itüçe bäreleşneñ ülçämen açıp sala häm suğışnıñ äz belenüçe yaqların kürsätä.

Älege büläklär “TRT World” öçen möhim uñış digän süz häm kanalnıñ global’ media säxnäsendäge artuçı täêsiren assızıqlıy.

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