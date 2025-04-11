TÜRKİYE
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Tramp Yaqın Könçığış turı qısalarında Törkiyägä dä säfär yasarğa planlaştıra
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp atna başında “Törkiyä häm liderı belän bik-bik yaxşı mönäsäbätlärem bar” dip söyläde.
Tramp Yaqın Könçığış turı qısalarında Törkiyägä dä säfär yasarğa planlaştıra
If the visit materialises, it would be Trump's first presidential trip to Türkiye. / TRT World
11 Апрель 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Trump kiläse ayda Yaqın Könçığış säfärenä Törkiyäne dä kertü mömkinlegen qarıy, xäbär itte itte “CNN Arabic”.

Bu säfär, planğa kürä, Soğud Ğäräbstanı, Qatar häm Berläşkän Ğäräp Ämirleklärenä tuqtalışlardan soñ bulırğa mömkin, dip belderde Aq Yortnıñ yuğarı däräcäle räsmiye häm plan belän tanış ike çığanaq pänceşämbe könne “CNN”ğa interv’yusında.

Älegä täğayen qarar qabul itelmägän, häm detal’lär tämamlanıp kilä, dip belderde çığanaqlar.

Törkiyä belän yaxşı mönäsäbätlär

Aq Yortnıñ yuğarı däräcäle räsmiye xäbär kanalına mäğ’lümat birgändä, Trampnıñ bu säfärneñ mömkinlege turında küptän tügel Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan belän telefon aşa söyläşkändä dä telgä aluın äytte.

Çığanaqlarğa qarağanda, AQŞ ilbaşı bu säfär waqıtında İzrailgä barırğa planlaştırmıy.

Aq Yort “Anadolu Agentlığı”nıñ bu xaqta añlatma sorawına xäzergä cawap birmäde.

Tramp moñarçı Ärdoğan belän mönäsäbätläre turında uñay fikerlär beldergän ide.

“Minem Türkiye häm alarnıñ citäkçese belän bik, bik yaxşı mönäsäbätlärem bar,” dip äytte Tramp bu atnada Aq Yortta İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yahu belän oçraşuda.

Ul Ärdoğannı “qırıs häm bik aqıllı keşe, ul berkem dä êşli almağan närsäne başqardı” dip taswirlap, bu süzläre belän Bäşar Äsädneñ Süriyädäge xakimiyäteneñ tögällänüendä Törkiyäneñ role buluına işaräläde.

Ägär tormışqa aşsa, bu Trampnıñ ilbaşı wazıyfasında Törkiyägä berençe säfäre bulaçaq.

Anıñ êlekkege xezmättäşläre Djordj Buş - 2004nçe yılda, ä Barak Obama isä 2009nçı häm 2015nçe yıllarda Törkiyägä kilde.

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