AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp Vaşingtonnıñ Süriyägä bilgelägän yaña maxsus wäkilneñ ildä Äsäd ğailäseneñ distä yıllar däwam itkän xakimiyätennän çığu barışında bergä eşläw öçen zur mömkinlek kürüen belderde.

Tramp çärşämbe könne sośial' media aşa bolay dip yazdı: “Amerika Quşma Ştatlarınıñ Törkiyädäge ilçese Tom Barracknı Süriyä maxsus wäkile itep bilgelänüen citkerüdän bik şatmın”.

“Tom Süriyä belän êşläwneñ radikalizmnı tuqtatu, mönäsäbätlärne yaxşırtu häm Yaqın Könçığışta tınıçlıq urnaştıru öçen zur potenśialğa iyä buluın añlıy. Bez bergäläp Amerikanı häm dön’yanı QABAT İMİN itäçäkbez!”,- dip östäde ul.

Bu belderü Tramp “räximsez häm cimergeç” dip bäyälägän häm Äsäd çorında ğamäldä bulğan Süriyä sankśiyäläre beterelgännän soñ berniçä kön uzğaç yasaldı. İlbaşı bu qararnıñ Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan häm Soğud Ğaräbstanı täxet varisı Möxämmäd bin Sälman taläplärennän soñ qabul itelüen äytte.

Tramp uzğan ayda Soğud Ğaräbstanına yasağan säfäre waqıtında Riyad şähärendä Süriyä däwlät başlığı Äxmät äş- Şara belän oçraştı. Bu tarixi oçraşu AQŞ belän Süriyä citäkçeläre arasında 25 yıldan soñ berençe oçraşu buldı. Soñğı oçraşu 2000 nçe yılda AQŞnıñ êlekke ilbaşı Bill Klinton belän Xafız Äsäd arasında Cenevada uzğan ide.

AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio uzğan atnada xalıq ışanıçlılarına yasağan belderüendä Vaşingtonnıñ yaña Süriyä xökümäteneñ uñışqa ireşüenä yärdäm itü tırışlılıqların xuplawın belderde häm uñışsızlıq yañadan bäreleşlärgä häm regional’ totrıqsızlıqqa kiterergä mömkin dip kisätte.