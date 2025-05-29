SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tramp yaña wäkilneñ Süriyä belän êşläwdä zur potenśial kürüen äytä
AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp, Tom Barracknı maxsus wäkil bularaq bilgeläde häm sankśiyälär beterelgännän soñ Dimäşq’ belän bäyläneşlärne xupladı.
Tramp yaña wäkilneñ Süriyä belän êşläwdä zur potenśial kürüen äytä
Swearing-in ceremony for the interim U.S. Attorney for the District of Columbia at the White House / Reuters
29 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp Vaşingtonnıñ Süriyägä bilgelägän yaña maxsus wäkilneñ ildä Äsäd ğailäseneñ distä yıllar däwam itkän xakimiyätennän çığu barışında bergä eşläw öçen zur mömkinlek kürüen belderde.

Tramp çärşämbe könne sośial' media aşa bolay dip yazdı: “Amerika Quşma Ştatlarınıñ Törkiyädäge ilçese Tom Barracknı Süriyä maxsus wäkile itep bilgelänüen citkerüdän bik şatmın”.

“Tom Süriyä belän êşläwneñ radikalizmnı tuqtatu, mönäsäbätlärne yaxşırtu häm Yaqın Könçığışta tınıçlıq urnaştıru öçen zur potenśialğa iyä buluın añlıy. Bez bergäläp Amerikanı häm dön’yanı QABAT İMİN itäçäkbez!”,- dip östäde ul.

Bu belderü Tramp “räximsez häm cimergeç” dip bäyälägän häm Äsäd çorında ğamäldä bulğan Süriyä sankśiyäläre beterelgännän soñ berniçä kön uzğaç yasaldı. İlbaşı bu qararnıñ Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan häm Soğud Ğaräbstanı täxet varisı Möxämmäd bin Sälman taläplärennän soñ qabul itelüen äytte.

Tramp uzğan ayda Soğud Ğaräbstanına yasağan säfäre waqıtında Riyad şähärendä Süriyä däwlät başlığı Äxmät äş- Şara belän oçraştı. Bu tarixi oçraşu AQŞ belän Süriyä citäkçeläre arasında 25 yıldan soñ berençe oçraşu buldı. Soñğı oçraşu 2000 nçe yılda AQŞnıñ êlekke ilbaşı Bill Klinton belän Xafız Äsäd arasında Cenevada uzğan ide.

 AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio uzğan atnada xalıq ışanıçlılarına yasağan belderüendä  Vaşingtonnıñ yaña Süriyä xökümäteneñ uñışqa ireşüenä yärdäm itü tırışlılıqların xuplawın belderde  häm uñışsızlıq yañadan bäreleşlärgä häm regional’ totrıqsızlıqqa kiterergä mömkin dip kisätte.

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us