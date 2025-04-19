Pentagon Amerika Quşma Ştatlarınıñ Süriyädä urnaştırğan ğäskäri sanın kiläse aylarda yaqınça yartılaş kimetep, 1000 nän kimräk bulaçağı turındağı qararın açıqladı.
Bu waqıyğa Cömhüriyätçe partiyädän ike Kongress äğ’zası Dimäşq’tä süriyäle räsmi zatlar belän oçraşular ütkärgän waqıtta buldı.
Pentagon süzçese Şon Parnell comğa könne yasağan belderüendä bolay dide:
“Saqlanı ministrı bügen AQŞ ğäskärläreneñ Süriyädäge qayber noqtalarda cıyıluı turında kürsätmä birde”.
Ämma cıyılu urınnarı turında mäğ’lümat birmäde.
Parnell süzlären bolay dävam itte:
“Bu planlaştırılğan häm şartlarğa bäyle prośess kiläse aylarda Süriyädäge AQŞ köçen 1000nän kimetäçäk”.
Ul şulay uq:
“AQŞ Üzäk komandirlığı (CENTCOM, bu barış tormışqa aşqanda ilbaşı Donal'd Trampnıñ ‘köç aşa tınıçlıq’ wäğ’däsenä yaraşlı räweştä Süriyädäge (“DEAŞ”) qaldıqlarına qarşı höcümnärne dämam itärgä äzer bulaçaq”,-dip äytte.
Amerikanıñ Süriyädän çigenüe
Vaşington ildäge watandaşlar suğışı xaosınnan tuğan häm Süriyä belän kürşe Ğıyraqta kiñ cirlärne üz kontrolenä alğan “DEAŞ”qa qarşı xalıqara tırışlıqlarnıñ ber öleşe bularaq Süriyädä yıllar buyı ğäskärlär tota.
“DEAŞ” ike ildä dä zur ciñelügä duçar buldı.
İke AQŞ Kongressı äğ’zası, suğıştan xarap bulğan Süriyägä dekabr’dä Bäşşar Äsädneñ xakimiyättän bärep töşerlüennän soñ yasalğan täwge säfär qısalarında, comğa könne Dimäşq’kä kilde.
Bu ike wäkil — AQŞ Wäkiller palatasınıñ tışqı mönäsäbätlär häm qorallı xezmätlär komitetlarında wazıyfa başqaruçı Floridadan Kori Mills häm İndianadan Marlin Stutzman.
İkese dä AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnıñ Cömhüriyätçe partiyäse äğ’zası.
Mills comğa kiç belän Süriyä däwlät ilbaşı Äxmäd äş-Şara belän oçraştı. Delegaśiyädäge räsmi zat bu söyläşüdä AQŞ sankśiyäläre häm İran mäs’äläse qaraluın belderde.
Älege wäqalätle Stutzmannıñ şimbä könne äş-Şara belän oçraşaçağın da äytte.
Stutzman Vaşingtonnıñ haman da sankśiya kertkän lider belän oçraşu ütkärüe turındağı sorawğa Tramp xökümäteneñ İran häm Tön’yaq Koreya citäkçeläre belän dä elemtägä kerüen misal itep kürsätep cawap birde.
“Bez berkem belän dä söyläşüdän qurqırğa tiyeş tügel,” — dip belderde Stutzman häm Süriyäneñ çit ildän kilgän suğışçılar belän niçek köräşäçägen häm ildä yäşäwçe törle cämğıyätl’ärne niçek berdäm räweştä idarä itäçägen kürüne tüzemsezlek belän kötüen äytte.