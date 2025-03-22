Awır ülçämdä ike tapqır dön’ya çempionı bulğan häm Olimpiya uyınnarında altın medal' yawlağan Djordj Forman wafat buldı.
Ğailäseneñ belderüendä Formannıñ 76 yäşendä mäñgelekkä küzlären yomuı citkerelde.
Formannıñ räsmi “Instagram” akkauntında urtaqlaşılğan belderüdä: “Djordj Formannıñ 2025 yılnıñ 21 nçe martında yaqınnarı yanında wafat buluın xäbär itäbez”,- diyelde.
Ğailäse “Bez aña qarata kürsätelgän söyü xisläre häm doğalarığız öçen räxmätle. Anıñ tormışın danlağanda, şäxsi tormışıbızğa xörmät kürsätelüen sorıybız” dip cämäğat’çelektän añlayış kötülären belderde.
“Instagram” aşa yasalğan belderüdä Formannıñ imanlı häm maqsat belän yäşägän wäğaz’çe, ir, äti häm babay buluı citkerelde.
Ğailäse Formannıñ boks kar’yerasındağı uñışlarına häm anıñ mirasın saqlap qalu tırışlıqlarına basım yasadı.
Forman 1968 nçe yılda Olimpiya uyınnarında altın medal' yawladı, 1973 häm 1994 nçe yıllarda awır ülçämdä dön’ya çempionı buldı. Boksnı taşlağannan soñ, wäğaz’ häm biznes ölkäsendäge êşçänlege belän tanıldı.