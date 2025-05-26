TÜRKİYE
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“Fänärbahçä” “Monako”nı ciñep Awrupa çempionı buldı
“Fänärbahçä Beko” “AS Monako”nı 81–70 isäbe belän ciñde ham üz tarixında ikençe tapqır Awrupa çempionlığın yawladı
“Fänärbahçä” “Monako”nı ciñep Awrupa çempionı buldı
Fenerbahce's victory marks a major milestone for Turkish basketball, as the team becomes the only Turkish club with multiple EuroLeague titles. (Photo: AA) / AA
26 Май 2025

“Fänärbahçä Beko” “AS Monako”nı 81–70 isäbe belän ciñep, “Turkish Airlines EuroLeague” tä ikençe tapqır çempion buldı. Bu yuğarı tempta uzğan oçraşu Awrupa basketbolınıñ iñ yuğarı däräcäsenä tarixi kire qaytunı simvollaştırdı.

Soñğı tapqır 2017 nçe yılda Awrupa ligasında ciñügä ireşkän İstanbul üzäkle klub, yäkşämbe kiçendäge uyında höcümdä häm saqlanuda kürsätkän uñışları belän tamaşaçılarnı tañ qaldırdı.

Küp sanlı tamaşaçılar qarşında uynalğan matçta “Fänärbahçä” bik irta östenlekkä ireşte, kisken basım yasawçı saqlanu belän “Monako”nı uyın barışında awır xälgä quydı.

Amerikalı Nigel Hayes belän serbiyäle Marko Guduriçnıñ iskitkeç uymawı komandaga östämä köç birde, ä baş trener Şarunas Yasikeviciusnıñ taktik diśiplinası franśuz komandasına alğa barırğa mömkinlek birmäde.

 Awrupanıñ iñ zur basketbol turnirında ikençe ciñü

Bu ciñü, Törkiyä basketbolı öçen möhim borılış noqtası buldı. “Fänärbahçä” —  berniçä tapqır Awrupa ligası çempionı bulğan berdänber törek klubı titulına iyä buldı. Şulay uq sezonnıñ başındağı awırlıqlardan soñ iñ yuğarı däräcägä kütärelep, onıtılmas sezonnı ciñü belän tämamladı.
İstanbulda häm başqa şähärlärdä qotlaw çaraları däwam itkändä, klub räsmiläre häm tarafdarlar bu ciñüne çıdamlılıq, komanda ruxı häm “Fänärbahçä”neñ Awrupa säxnäsendäge abruyınıñ artuı dip bäyäläde.
Tarixına ikençe yoldızın östägän klub xäzer kiläse sezonnarda qıytğanıñ törle poçmaqlarında üz östenlegen däwam itärgä niyätli.

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