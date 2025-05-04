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Putin: "Atom-töş qoralı kiräk tügel, kiräk bulmas dip ömetlänäm”
Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin Ukrainada atom-töş qoralı qullanuğa ixtiyac yuq dip belderde, Qıtay däwlät başlığı Si Śzin'pin Mäskäwgä kilergä cıyına
Putin: "Atom-töş qoralı kiräk tügel, kiräk bulmas dip ömetlänäm”
Russia claims it has the power to end the Ukraine conflict on its own terms. / AP
4 Май 2025

Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin yäkşämbe könne yasağan belderüendä Ukrainada atom-töş qoralı qullanırğa kiräk tügellegen häm mondıy ixtıyac kilep çıqmas dip ömetlänüen äytte.

Rusiya däwlät televideniyesendä kürsäteläçäk interv’yunıñ Telegramda urnaştırılğan öleşendä Putin xäbärçeneñ Ukrainanıñ Rusiyägä höcümnäre turındağı sorawına bolay dip cawap birde: “Bu (atom -töş) qorallarnı qullanuğa ixtiyac bulmadı... häm ömet itäm – bulmayacak”.

Ul şulay uq Rusiyäneñ Ukrainadağı konfliktnı aqıllı näticägä kitererlek köçkä häm çaralarga iyä buluına da basım yasadı.

2022 nçe yılnıñ fevralendä distälägän meñ Rusiya ğäskären Ukrainağa cibärü boyırığı birelgän operaśiyäne Kreml’ “maxsus xärbi operaśiyä” dip atıy.

Rusiya ğäskärläre Kiev şähärennän çigenderelgän buluğa qaramastan, Mäskäw xäzerge waqıtta Ukrainanıñ yaqınça 20% ciren – ayıruça kön’yaq häm könçığış rayonnarın – kontrol’dä tota.

Putin soñğı atnalarda solıx söyläşülären başlawğa äzer buluın belderde. AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp ta konfliktnı diplomatik yullar belän çişärgä teläwen äytte.

AQŞ räsmiläre bäyäläwençä, Rusiyäneñ 2022nçe yıl başında Ukrainağa qarşı höcüme başlanu belän atom - töş kiyerenkelege  qurquı da arta başladı. AQŞnıñ êlekke CIA direktorı  Uil’yam Berns 2022nçe yıl azağında Rusiyäneñ Ukrainağa qarşı atom -töş qoralı qullanu qurqınıçınıñ  çın buluın äytkän ide.

Si Śzin’pin Mäskäwgä säfär yasıy

Kreml’ xäbär itüençä, Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin  7–10 may könnärendä Mäskäwgä kiläçäk häm Rusiya ilbaşı Vladimir Putin belän bergä Böyek Ciñüneñ 80 yıllığına bağışlanğan tantanalarda qatnaşaçaq.

Rusiya ilbaşı idaräse ofisı Si belän Putin arasında partnyerlıq häm strategik bäyläneşlärne tiränäytü, xalıqara häm regional’ kön tärtipläre turında ike yaqlı söyläşülär planlaştırıluın belderde. Şulay uq ike il ministrlıqları häm xökümätläre arasında şaqtıy ike yaqlı dokumentqa qul quyu kötelä dip citkerde.

Putinnıñ 9 nçı mayda İkençe Bötendön’ya suğışına bağışlanğan iskä alu çaraları belän ber ük waqıtqa turı kiläçäk  Ukrainadağı suğışta öç könlek utnı tuqtatu iğ’lan itüen Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy “şou” dip atadı.

Qıtay öç yl däwam itkän Ukraina suğışında üzen tarafsız aktyer itep kürsätkän bulsa da, Könbatış däwlätläre Qıtaynıñ Rusiya belän yaqın bäyläneşläre Mäskäwgä ähämiyätle iq’tisadi häm diplomatik yaqlaw birä dip sanıy.  

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