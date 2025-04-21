İstanbulnıñ Üsküdar rayonında meñnärçä keşe Ğazzägä qarata İzrailneñ höcümnärenä qarşı çıgıp, "Ğazzä Ülä! Kütärelegez!" isemle zur cıyılışta qatnaştı. Bu çara gumanitar oyışmalar ütkärä.
Demonstraśiya yakşämbe könne uzdı, cıyılgan halık Üsküdar mäydanına barıp, 2023 yılnıñ 7 oktyabrennän birle meñnärçä keşeneñ ğomeren özgän İzrailneñ Ğazzägä qarşı suğışına protest belderde.
Protestçılar Törkiyä häm Fälästin bayraqların kütärep: "Zalim İzrailgä kahär töşsen" kebek şiğarlär äytte, "Fälästindä 50,800+ şähit" häm "Ğazzädä blokada qanunsız" dip yazılgan plakatlar kütärde.
Qatnaşuçılar Ğazzädäge xalıqqa teläktäşlek belderde, çığış yasawçılar möselman küpçelek däwlätlärne İzrailneñ keşelekkä qarşı cinayätlärenä qarşı torırga çaqırdı.
Gumanitar Yardäm Fondı (IHH) räise urınbasarı Äxmät Göksun cıyılgan halıkka möräcäğat itep, İzrailneñ Ğazzädäge blokadası aşa dön’yağa zolım kürsätüen tänqıyt’läde.
"Bu waxşätne, bu genośidnı häm räximsezlekne tuqtatıgız," dip çaqırdı ul.
Göksun İslam dön’yasınıñ ikegä -"qurqaqlar häm urtaqlar"ğa bülenüen, äytte häm ğämälsezlekneñ awır näticäläre bulaçağı turında kisätte.
"Bu urtaqlar ber könne cawap birergä tiyeş bulaçaq," di ul. "Qurqaqlarğa soraw: sezneñ Ğazzädä tank qarşında toruçı bala qadär dä batırlıgıgız yuqmı?"
Bu protest İzrailneñ Ğazzädäge xärbi kampaniyäsenä qarata dön’yaküläm tänqıyt artqanda, Törkiyä häm başqa illärdä küp sanda demonstraśiyalär uzgan waqıtta buldı.