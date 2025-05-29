TÜRKİYE
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Törkiyä Zolingen şähärendäge höcüm qorbannarın iskä ala
1993 yılda Germaniyaneñ Zolingen şähärendä çiktän tış uñçı törkemnär törek ğailäse öyenä ut törtä
Törkiyä Zolingen şähärendäge höcüm qorbannarın iskä ala
Genc family lost five members when a gang of four Neo-Nazis set fire to their house in the town of Solingen, Germany. / AA
29 Май 2025

Törkiyä rasaçıl höcümdä yaqtı dön’yadan kitkän törek ğailäsen iskä aldı.

Törkiyä cömhüriyäte tışqı êşlär ministrlığı çärşämbe könne tübändäge belderüne yasadı: “Zolingenda 32 yıl êlek rasaçıl höcümdä ülgän 5 watandaşıbıznı xörmät belän iskä alabız.”

Ministrlık şulay uq höcümdä ike qızı, ike onığı häm bertuğanınıñ balasın yuğaltqan läkin annarı tınıçlıqqa çaqıruları belän Germaniyadä kileşüneñ simvolına äylängän Mävlüdä Gänçne dä iskä aldı. 2022 yılda wafat bulğan Mävlüdä Gänç Germaniyadä “Aqıllı äni” bularaq telgä alına.

Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı belderüendä: “Bu uñaydan Mävlüdä Gänçne dä tağın ber qat xörmät belän iskä alabız,” – dip äytelde.

Rasaçılıq häm İslamofobiya belän köräş

Belderüdä Törkiyäneñ artqan rasaçılıq, çit il keşelärenä qarata doşmanlıq häm İslamnı telämäwgä qarşı här mäydanda köräş alıp barırğa däwam itäçäge assızıqlandı.

1993 yılnıñ 29 mayında 16-23 yäş’lärendäge 4 çiktän tış uñçı nemeś balaları Tön’yaq Ren-Vestfalya vilayätendäge Zolingen şähärendä yäşägän törek ğailäseneñ öyenä ut törtä. Höcümdä biş keşeneñ ğomere özelä, 14 keşe yaralana.

Höcümçelärdän öçese 10 yılğa törmägä utırtıla, dürtençese 15 yılğa.

Höcüm Germaniyane tirännän qaqşata häm xalıqara reakśiyalär tudıra, ildä rasaçılıq häm ahäñ mäs’älälärendäge bäxäslärne uyata.

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