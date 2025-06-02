Däwlät xäbär agentlığı “SUNA” xäbär itüençä, Sudannıñ yaña prem’yer-ministrı Kamil İdris ilneñ waqıtlı xökümäten tarqattı.
“SUNA” yäkşämbe könne bastırğan xisabında Sudan armiyäse belän paramilitar operativ yärdäm köçläre arasında suğış başlanğannan birle berençe bulaçaq yaña xökümätneñ qayçan iğ’lan iteläçäge turında mäğ’lümat birmäde.
İdris Sudan däwlät başlığı häm armiya komandirı general Abdelfättah Äl-Burxan tarafınnan bilgelängän ide. Operativ yärdäm köçläre isä bu yıl başınnan birle berlektäş partiyälär belän bergä üzeneñ parallel’ xökümäten tözergä cıyınuın beldergän ide.
İdris 2021 nçe yıldağı xärbi tüntäreleştän soñ ilneñ berençe prem’yer-ministrı bularaq şimbä könne ant itep wazıyfasına kereşte.
Ul yäkşämbe könne yasağan çığışında böten säyäsi partiyälärgä ber ük däräcädä yaqın toraçağına häm Sudanda totrıqlılıq, iminlek häm qabat torğızuğa östenlek biräçägenä wäğ’dä birde.
Bu suğış un meñnärçä keşeneñ ğomere özelüenä häm il xalqınıñ yaqınça dürttän ber öleşe bulğan 13 million keşeneñ küçenep kitüenä kiterde. Berläşkän Millätlär Oyışması bu wäzğıyät’ne dön’yadağı iñ naçar gumanitar faciğalardan berse dip bäyäli.