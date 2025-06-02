SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Sudannıñ yaña prem’yer-ministrı xökümätne tarqatqan
“SUNA” xäbär agentlığı yaña xökümätneñ qayçan bilgele bulaçağın beldermäde
Sudannıñ yaña prem’yer-ministrı xökümätne tarqatqan
Idris vowed to remain at equal distance from all political parties and to prioritise stability, security, and reconstruction in Sudan. / Reuters
31 минут элек

Däwlät xäbär agentlığı “SUNA” xäbär itüençä, Sudannıñ yaña prem’yer-ministrı Kamil İdris ilneñ waqıtlı xökümäten tarqattı.

“SUNA” yäkşämbe könne bastırğan xisabında Sudan armiyäse belän paramilitar operativ yärdäm köçläre arasında suğış başlanğannan birle berençe bulaçaq yaña xökümätneñ qayçan iğ’lan iteläçäge turında mäğ’lümat birmäde.

İdris Sudan däwlät başlığı häm armiya komandirı general Abdelfättah Äl-Burxan tarafınnan bilgelängän ide. Operativ yärdäm köçläre isä bu yıl başınnan birle berlektäş partiyälär belän bergä üzeneñ parallel’ xökümäten tözergä cıyınuın beldergän ide.

İdris 2021 nçe yıldağı xärbi tüntäreleştän soñ ilneñ berençe prem’yer-ministrı bularaq şimbä könne ant itep wazıyfasına kereşte.

Ul yäkşämbe könne yasağan çığışında böten säyäsi partiyälärgä ber ük däräcädä yaqın toraçağına häm Sudanda totrıqlılıq, iminlek häm qabat torğızuğa östenlek biräçägenä wäğ’dä birde.

Bu suğış un meñnärçä keşeneñ ğomere özelüenä häm il xalqınıñ yaqınça dürttän ber öleşe bulğan 13 million keşeneñ küçenep kitüenä kiterde. Berläşkän Millätlär Oyışması bu wäzğıyät’ne dön’yadağı iñ naçar gumanitar faciğalardan berse dip bäyäli.

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us