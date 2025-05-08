TÜRKİYE
1 min uqıu
Törkiyä Awrupa parlamentınıñ xisabın çınbarlıqqa turı kilmi dip tänqıyt’läde
Änkara Awrupa parlamentınıñ 2023–2024 Törkiyä xisabın tiskäre fikerle häm çınbarlıqnı çağıldırmaw däğ’wälärı belän Törkiyägä qarşı süzlärne propagandalaw häm Awrupa Berlege –Törkiyä mönäsäbätlären zäğıyf’lätüe nigeznamäse belän ğayepläde
Törkiyä Awrupa parlamentınıñ xisabın çınbarlıqqa turı kilmi dip tänqıyt’läde
Ankara has called on the EP to adopt a more constructive and balanced approach in the future, particularly in the context of Türkiye’s longstanding EU accession process. (Photo: Reuters Archive) / Reuters
8 Май 2025

Törkiyä Awrupa parlamentınıñ 2023–2024 yıllarğa qağılışlı Törkiyä xisabın kisken räweştä kire qaqtı, bu xisapnı Ankaranıñ êçke häm tışqı säyäsätenä qarata çınbarlıqqa turı kilmägän häm tiskäre qaraşlı dokument dip bäyäläde.

Çärşämbe könne yasalğan belderüdä, tışqı êşlär ministrlığı Awrupa parlamentınıñ ğomum şura utırışında qabul itelgän xisapnı tänqıyt’läp, bu dokumentnıñ terror oyışmalarına häm qayber dairälärgä Törkiyägä qarşı propaganda nigeze tudırğan oyışmanıñ tiskäre qaraşın çağıldıruı citkerelde.

“Terror oyışmalarına häm qayber dairälärgä Törkiyägä qarşı propaganda nigezen tudırğan oyışmanıñ ilebezdäge säyäsi dinamikalar, tışqı säyäsätebez häm xörmätle ilbaşınıñ Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätenä yasağan säfärenä qağılışlı nigezsez bäyälämälären kire qağabız” dip äytelde.

Ministrlıq şulay uq Awrupa parlamentın Törkiyäneñ küptän däwam itkän Awrupa Berlegenä äğ’zalık barışı qısalarında tağın da konstrukтiv häm balanslı totış kürsätergä çaqırdı.

Belderü bolay dip tämamlana: “Kiläçäktä, äğ’zalık barışıbıznı da kertep, Awrupa Berlege belän mönäsäbätlärebezne ike yaqlı fayda nigezendä alıp baru öçen, Awrupa parlamentınıñ üz wazıyfasın başqaruın kötep qalabız”.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us