Törkiyä Awrupa parlamentınıñ 2023–2024 yıllarğa qağılışlı Törkiyä xisabın kisken räweştä kire qaqtı, bu xisapnı Ankaranıñ êçke häm tışqı säyäsätenä qarata çınbarlıqqa turı kilmägän häm tiskäre qaraşlı dokument dip bäyäläde.
Çärşämbe könne yasalğan belderüdä, tışqı êşlär ministrlığı Awrupa parlamentınıñ ğomum şura utırışında qabul itelgän xisapnı tänqıyt’läp, bu dokumentnıñ terror oyışmalarına häm qayber dairälärgä Törkiyägä qarşı propaganda nigeze tudırğan oyışmanıñ tiskäre qaraşın çağıldıruı citkerelde.
“Terror oyışmalarına häm qayber dairälärgä Törkiyägä qarşı propaganda nigezen tudırğan oyışmanıñ ilebezdäge säyäsi dinamikalar, tışqı säyäsätebez häm xörmätle ilbaşınıñ Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyätenä yasağan säfärenä qağılışlı nigezsez bäyälämälären kire qağabız” dip äytelde.
Ministrlıq şulay uq Awrupa parlamentın Törkiyäneñ küptän däwam itkän Awrupa Berlegenä äğ’zalık barışı qısalarında tağın da konstrukтiv häm balanslı totış kürsätergä çaqırdı.
Belderü bolay dip tämamlana: “Kiläçäktä, äğ’zalık barışıbıznı da kertep, Awrupa Berlege belän mönäsäbätlärebezne ike yaqlı fayda nigezendä alıp baru öçen, Awrupa parlamentınıñ üz wazıyfasın başqaruın kötep qalabız”.