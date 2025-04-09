MÄDÄNİYÄT
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Törkiyäneñ Gaziantäp şähäre 2025nçe yılğı Awrupa bülägen aldı
1955nçe yılda Awrupa şurası parlament assambleyası ğamälgä quyğan Awrupa büläge - qıytğadağı şähärgä birelüçe iñ yuğarı premiyä.
Törkiyäneñ Gaziantäp şähäre 2025nçe yılğı Awrupa bülägen aldı
In a statement, PACE said Gaziantep has 25 sister cities, including Germany's Duisburg, Slovenia's Celje, the Czech Republic's Ostrava and Portugal's Braga. / AA
9 Апрель 2025

2025nçe yılğı Awrupa büläge Törkiyäneñ kön’yaq-könçığışında urnaşqan Gaziantäp şähärenä birelde, dip xäbär itte Awrupa şurasınıñ parlament assambleyası (PACE).

Bu büläk yıl sayın Awrupa ideyasın iñ aktiv alğa sörgän şähärgä tapşırıla.

Sişämbe könne PACE belderüendä äytelgänçä, Gaziantäpneñ 25 tuğan şähäre bar, alar arasına Germaniyäneñ Duisburg, Sloveniyäneñ Celje, Çexiyäneñ Ostrava häm Portugaliyäneñ Braga şähärläre dä kerä.

“Bu şähär iqtisadi üzäk bulıp tora, bigräk tä tekstil’ häm citeşterü ölkäsendä tanılğan, häm Törkiyädä klimat üzgäreşenä qarşı xäräkät planın tormışqa aşırğan berençe şähär,” dip äytelä belderüdä.

PACE Gaziantepneñ totrıqlılıq, şähär üseşe, aqıllı şähär texnologiyäläre, tirä-yaq moxitne saqlaw häm xalıqnıñ xälenä iğ’tibar itü yünäleşendä êşläwen dä assızıqladı.

Şähärneñ moñarçı idarä Itü sıyfatı buyınça Awrupa Bilgesenä layıq buluı turında da äytelde, häm ul “Eurocities”, “Energy Cities”, UNESCO İcat Şähärläre Çeltäre häm Törkiyä Şähärlär Berlege kebek 28 xalıqara çeltär äğzası bulıp tora.

1955nçe yılda PACE tarafınnan ğamälgä quyılğan Awrupa büläge — Awrupa ölkäsendä êşçänlege öçen şähärlärgä birelä torğan iñ yuğarı däräcäle büläk.

Büläk êçenä kubok, medal’, diplom häm ciñüçe şähärdän yäş’lär öçen Awrupa oyışmalarına öyränü säfäre öçen grant kerä.

Öyrän
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