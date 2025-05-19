Diplomatik çığanaqlardan alınğan mäğlümatqa kürä Xaqan Fidan düşämbe könne Serbiyağa räsmi säfär yasıy. Ministrnıñ Serbiya däwlät başlığı tarafınnan qabul iteläçäge häm wazıyfadaşı belän ike yaqlı söyläşülär ütkäräçäge belderelde.
Ministr Fidan monnan alda 10-11 oktäbr’ könnärendä Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Serbiyağa räsmi säfär belän kilgändä wazıyfadaşı belän küreşkän ide. Soñğı itep Serbiya tışqı êşlär ministrı 11-13 aprel’ könnärendä oyıştırılğan Antaliya diplomatiya forumında qatnaşqan ide.
Regional’ tınıçlıq häm totrıqlılıq
Ministr Fidannıñ Belgradtağı söyläşüläre waqıtında Törkiyä belän Serbiya arasındağı küp yaqlı xezmättäşlekneñ üseşen küzätüe kötelä. Şulay uq Törkiyäneñ Balkanda tınıçlıq häm totrıqlılıqnı saqlaw mäs’äläsendäge täwäkkällelegen assızıqlawı häm bu bäyläneştä Serbiya belän nığıtılğan xezmättäşlekneñ rolenä iğtibar cälep itüe küzdä totıla.
Belgradtağı söyläşülärendä Törkiyä tışqı êşlär ministrınıñ Bosniya-Gerśegovinadağı täraqqıyät’lärgä dialog nigezle totışnıñ ähämiyätenä işaräläwe, ayıruça regional’ teläktäşlek häm xezmättäşlekne nığıtu zarurlığına basım yasawı kötelä.
Serbiya - Törkiyäneñ Balkandağı möhim partnyerlarınnan berse häm mönäsäbätlärneñ üsüen xuplıy.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğannıñ 2024 yılğı säfäre waqıtında ike lider Yuğarı däräcäle xezmättäşlek şurasınıñ 4nçe cıyılışı belän citäklägän ide.
Törkiyä belän Serbiya arasındağı ike yaqlı säwdä küläme 2024 yılda 35%ka artıp, 3 milliard dollar buldı. İke ilbaşı bilgelägän maqsat buyınça bu san 5 milliard dollarğa citkereläçäk.
Soñğı 12 yılda Törkiyä Serbiyagä turıdan kertkän investiśiyaläre 1 million dollardan 405 million dollarğa kütärelde. Bügenge köndä törek şirkätläre ildä yaqınça 10 meñ keşene êş belän täêmin itä.