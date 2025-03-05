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Törkiyä häm Böyekbritaniya Süriyä sankśiyälären şartsız räweştä beterü turında söyläşte
Söyläşülär Süriyäneñ iminlek, gumanitar häm iq’tisadi awırlıqlarına iğ’tibar cälep itep, krizisnı çişüdä milli tırışlıqlarnı da kertüçe poziśiyä kiräklegen assızıqladı.
Törkiyä häm Böyekbritaniya Süriyä sankśiyälären şartsız räweştä beterü turında söyläşte
Törkiyä häm Böyekbritaniya Süriyä turında söyläşä / TTR Global
5 Март 2025

Törkiyä häm Böyekbritaniyä Süriyägä qarata sankśiyälärne şartsız beterü mäs’äläsen, bigräk tä, finans ağımnarnı torğızu maqsatınnan, Änkara şähärendä uzğan diplomatik söyläşülärdä tikşerde.

Törkiyä diplomatik çığanaqları citkergänçä, düşämbe könne uzğan oçraşu Törkiyä tışqı eşlär ministrınıñ urınbasarı Nux Yılmaz häm Böyekbritaniyäneñ Yaqın Könçığış, Tön’yaq Afrika, Äfganstan häm Paqstan öçen däwlät ministrı Hamiş Falkoner citäkçelegendä uzdırılğan.

Söyläşülärdä Süriyä häm başqa töbäk mäsäläläre tikşerelä. Yılmaz Süriyäneñ iminlek, gumanitar häm iq’tisadi xäle turında Törkiyäneñ bäyäläwlären urtaqlaşa, krizisnı çişü öçen kiñqırlı yärdäm kiräklegen assızıqlap uza.

Ul milli kileşü tırışlıqlarına yärdäm itüneñ möhimlegenä basım yasap, üzäk idaräne torğızu öçen separatistik xäräkätlärgä urın bulmawın qabatlap äytä.

Yılmaz Süriyäneñ torğızu häm iq’tisadi üseş mäsälälären dä kütärä. “Sankśiyälärne, bigräk tä ilgä finans ağımnarnı täêmin itü öçen, şartsız häm tulısınça beterü mäs’äläse tikşerelde,” dip belderä çığanaqlar.

Törkiyä häm Böyekbritaniyä Süriyä häm başqa töbäk mäs’äläläre turında kiñäşläşülärne däwam itärgä kileşte.

Bu oçraşu dekabr’ ayında Baasçı Bäşar Äsad rejimınıñ bärep töşerelüennän soñ, Süriyäneñ xäzerge waqıtta Äxmät Äş-Şara citäkçelegendäge küçmä xökümät tarafınnan idarä itelü waqıtında uzğan.

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