Ukraina belän bäyle yuğarı däräcäle solıx söyläşüläre, cirle matbuğat xisaplarına qarağanda, çärşämbe könne Londonda möhim illärneñ yuğarı däräcäle diplomatları qatnaşmıyça ğına däwam itä.
Tışqı êşlär ministrları qatnaşında planlaştırılğan cıyılış kiçekterelgännän soñ, xäzer Angliya, AQŞ, Franśiya, Germaniya häm Ukrainadan yuğarı däräcäle räsmi zatlar bu söyläşülärne citäkli.
Bu üzgäreş AQŞ xökümäteneñ Kiyev häm Mäskäwgä qarşı utnı tuqtatu kileşüe tözü öçen basımnı arttıruı fonında bara.
“Sky News” diplomatik wäkillek däräcäseneñ töşüen, konfliktnı çişü yulları tabu aşığıçlığı belän qapma qarşı buluın citkerde.
Söyläşülärdäge töp temalar - AQŞ yaqlağan tınıçlıq täq’dime, Rusiyäneñ Qırımnı anneksiyäläwen tanu häm Ukrainanıñ NATOğa quşıluına qomaçawlaw. Läkin Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy bu täq’dimne sişämbe könne kire qaqtı.
“Texnik cıyılışlar”
Angliya tışqı êşlär ministrı Dêvid Lêmmi “X” platformasında yasağan belderüendä AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio belän “näticäle oçraşu” ütkärüen belderde.
Lêmmi: “Angliya AQŞ, Ukraina häm Awrupa belän bergä solıx öçen häm Putinnıñ qanunsız basıp aluın tuqtatu öçen êşli. Söyläşülär tizlek belän däwam itä, wäqalätlelär irtägä Londonğa cıyılaçaq. Bu — Ukraina, Britaniya häm Awrupa-Atlantik iminlege öçen kritik mizgel”, – dip yazdı.
Rubio da “X” platformasındağı yazmasında Lêmmi belän “näticäle oçraşu” ütkärüen belderde.
AQŞ däwlät särqatibe Rubio: “Törkemebez Ukraina häm Britaniya kollegaları belän mäğ’näle, yaxşı texnik cıyılışlar ütkärüne kötä. Londondağı söyläşülärne alğa taba da däwam itterüne häm kiläse aylarda Angliyägä kilüemne tüzemsezlek belän kötäm”,- dide.