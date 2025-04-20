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İran belän AQŞ söyläşülärendä alğarış
Ber AQŞ wäqalätlese citkergänçä, söyläşülärne ciñelläştergän öçen AQŞ Omanğa räxmät äytkän, İtan tışqı êşlär ministrı isä söyläşülärne “konstruktiv häm uñay” dip bäyäli.
İran belän AQŞ söyläşülärendä alğarış
Before the next round, Araghchi said there would be expert-level technical discussions between the two sides in Oman starting this Wednesday. / Reuters
20 Апрель 2025

AQŞ häm İran arasında turıdan-turı häm turıdan-turı bulmağan söyläşülärdä "bik yaxşı alğa kiteş" buldı, dip belderde AQŞ räsmie.

"Bez kiläse atnada qabat oçraşırğa kileştek häm bu söyläşülärne oyıştıru öçen Omandagı partnerlarıbızğa, bügen bezne qabul itkän İtalyan partnerlarıbızğa räxmätlebez," dip äytte räsmi şimbä könne belderüendä.

Anıñ äytüençä, Rimda uzğan söyläşülärneñ ikençe turı dürt säğät’tän artıq däwam itkän.

İran tışqı êşlär ministrı Abbas Arağçi bu söyläşülärne "konstruktiv häm uñay" dip bäyäläde.

"Bu yulı bez berniçä prinśip häm maqsat turında yaxşıraq añlaşuğa ireşä aldıq," dip belderde ul İran däwlät televideniyesına.

Arağçi äytüençä, kiläse tur aldınnan bu çärşämbe könne Oman'da ike yaq arasında êkspert däräcäsendä texnik söyläşülär uzaçaq.

Êlegräk İran xäbär agentlığı IRNA öçençe turnıñ kiläse atnada uzaçağın xäbär itte, läkin urın turında mäğ’lümat birmäde.

Söyläşülärgä qaytu

Uzğan şimbä könne Muskatta başlanğan turıdan-turı bulmağan atom-töş söyläşüläre İrannıñ uran bayıru programmasına qarağan mäs’älälärgä yünältelgän, ike yaq Oman aradaşçılığı belän aralaştı.

Arağçi 2015 yılğı kileşüneñ söyläşülärendä qatnaşqan ide. Anıñ AQŞlı wazıyfadaşı Stiv Uitkoff isä küplärgä bilgele bulğan milekçe magnatı, häm Tramp aña Ukraina söyläşüläre belän şöğıllänü êşe yökläde.

İran xäzer uran bayıtunı 60 prośentqa qadär citkerä, bu kileşüdäge 3,67 prośent çikläwennän bik küpkä artıq, läkin qoral citeşterü materialı öçen kiräkle 90 prośenttan kimräk.

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp, 2015 yılğı Obama administraśiyäse astında tözelgän atom-töş kileşüen almaştıru öçen yaña kileşügä ireşelmägän oçraqta, İranğa xärbi höcüm belän yanadı.

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