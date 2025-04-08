Tayvan’ Qıtaynı, yasalma fähem qullanıp, Tayvan’ga qarşı dezinformaśiya kampaniyäläre alıp baruda ğayepläde. Milli iminlek byurosınıñ parlamentqa täq’dim itkän xisabına qarağanda, Qıtay bu yul belän Tayvan’ xalqın bülüne maqsat itä.
Pekin soñğı yıllarda Tayvan’ğa qarata xärbi künegülär, säwdä çikläwläre häm yoğıntı operaśiyälären arttırdı, Tayvan’ isä Qıtaynıñ suverenlıq däğ’waların kisken räweştä kire qağa.
Bu ay başında Qıtay Tayvan’ su kiñleklärendä ike könlek xärbi künegülär häm çın qorallar belän künegülär uzdırdı. Bu adımnar AQŞ häm başqa küp illärdä borçılular tudırdı.
Yasalma fähem belän “añğa täêsir suğışı”
Xisapta äytelgänçä, yıl başınnan birle sośial’ media platformalarında — ayıruça “Facebook” häm “TikTok”ta 500 meñnän artıq “bäxäsle xäbär” terkälgän. Bu xäbärlär Qıtaynıñ Tayvan’da cämäğat’çelekkä yoğıntı yasarğa tırışıp “añğa täêsir suğışı” alıp baruın kürsätä.
Xisapta Qıtaynıñ bu xäbärlärne bigräk tä Tayvan’ däwlät başlığı Lay Śindêneñ uzğan ayda Qıtay xaqında yasağan çığışı yäki Tayvan’nıñ çip gigantı “TSMC”neñ AQŞqa investiśiya kertü belderüe kebek sizger mizgellärdä köçäytüe belderelä. Bu kereşülärneñ cämğıyät’tä qotıplaşu tudırunı maqsat itep quyuına basım yasala.
“Yasalma intellekt texnologiyälären qullanu kiñäyä häm üsä bara, Qıtay Kommunistlar partiyäseneñ bu texnologiyälärne bäxäsle xäbärlär äzerläwdä häm taratuda qullanuı açıqlandı“ diyelä anda.
Qıtaynıñ Tayvan’ êşläre ofisı bu xaqta añlatma birüdän baş tarttı.
“Sorı töbäk” taktikaları köçäyä
Xisap şulay uq Qıtaynıñ Tayvan’ğa qarşı “sorı töbäk” taktikaların da sizelerlek arttıruın kürsätä. Bıyıl Qıtay yar buyı qurqınıçsızlığı köymäläreneñ Tayvan’ sularındağı xoquq bozuları häm Tayvan’ hawa kiñlegendä Qıtay şarlarınıñ kürelüeneñ kisken artuı belderelde.
Tayvan’ bu xoquq bozularğa cawap birergä mäcbür buldı häm bu il çığanaqların sizelerlek kimette diyelä xisapta.
İlbaşı Lay mart ayında yasağan belderüendä Qıtaynı “çit doşman köç” dip atadı häm “Tayvan’nıñ kiläçägen Tayvan’ xalqı ğına bigeli ala” digän ide.
Pekin citäkçelege isä Tayvan’nı üz cirläreneñ ber öleşe itep kürä häm kiräk bulsa köç qullanıp utrawnı üz kontrolenä alaçağın alğa sörä.