SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tayvan’nan Qıtayğa yasalma fähem ğayepläwe: “Mäğ’lümat ağımın boza, cämğıyät’ne bülergä tırışa”
Tayvan’ Milli iminlek byurosı Qıtaynıñ yasalma fähem yärdämendä cämäğat’çelekkä yoğıntı yasıy torğan xäbärlär taratuın häm “sorı töbäk” taktikaları aşa utrawğa basım yasarğa mataşuın belderde
Tayvan’nan Qıtayğa yasalma fähem ğayepläwe: “Mäğ’lümat ağımın boza, cämğıyät’ne bülergä tırışa”
The disinformation campaign aims to create division within Taiwanese society, according to the report. [Photo: AP] / AP
8 Апрель 2025

Tayvan’ Qıtaynı, yasalma fähem qullanıp, Tayvan’ga qarşı dezinformaśiya kampaniyäläre alıp baruda ğayepläde. Milli iminlek byurosınıñ parlamentqa täq’dim itkän xisabına qarağanda, Qıtay bu yul belän Tayvan’ xalqın bülüne maqsat itä.

Pekin soñğı yıllarda Tayvan’ğa qarata xärbi künegülär, säwdä çikläwläre häm yoğıntı operaśiyälären arttırdı, Tayvan’ isä Qıtaynıñ suverenlıq däğ’waların kisken räweştä kire qağa.

Bu ay başında Qıtay Tayvan’ su kiñleklärendä ike könlek xärbi künegülär häm çın qorallar belän künegülär uzdırdı. Bu adımnar AQŞ häm başqa küp illärdä borçılular tudırdı.

Yasalma fähem belän “añğa täêsir suğışı”

Xisapta äytelgänçä, yıl başınnan birle sośial’ media platformalarında — ayıruça “Facebook” häm “TikTok”ta  500 meñnän artıq “bäxäsle xäbär” terkälgän. Bu xäbärlär Qıtaynıñ Tayvan’da cämäğat’çelekkä yoğıntı yasarğa tırışıp “añğa täêsir suğışı” alıp baruın kürsätä.

Xisapta Qıtaynıñ bu xäbärlärne bigräk tä Tayvan’ däwlät başlığı  Lay Śindêneñ uzğan ayda Qıtay xaqında yasağan çığışı yäki Tayvan’nıñ çip gigantı “TSMC”neñ AQŞqa investiśiya kertü belderüe kebek sizger mizgellärdä köçäytüe belderelä. Bu kereşülärneñ cämğıyät’tä qotıplaşu tudırunı maqsat itep quyuına basım yasala.

“Yasalma intellekt texnologiyälären qullanu kiñäyä häm üsä bara, Qıtay Kommunistlar partiyäseneñ bu texnologiyälärne bäxäsle xäbärlär äzerläwdä häm taratuda qullanuı açıqlandı“ diyelä anda.

Qıtaynıñ Tayvan’ êşläre ofisı bu xaqta añlatma birüdän baş tarttı.

“Sorı töbäk” taktikaları köçäyä

Xisap şulay uq Qıtaynıñ Tayvan’ğa qarşı “sorı töbäk” taktikaların da sizelerlek arttıruın kürsätä. Bıyıl Qıtay yar buyı qurqınıçsızlığı köymäläreneñ Tayvan’ sularındağı xoquq bozuları häm Tayvan’ hawa kiñlegendä Qıtay şarlarınıñ kürelüeneñ kisken artuı belderelde.

Tayvan’ bu xoquq bozularğa cawap birergä mäcbür buldı häm bu il çığanaqların sizelerlek kimette diyelä xisapta.

İlbaşı Lay mart ayında yasağan belderüendä Qıtaynı “çit doşman köç” dip atadı häm “Tayvan’nıñ kiläçägen Tayvan’ xalqı ğına bigeli ala” digän ide.

Pekin citäkçelege isä Tayvan’nı üz cirläreneñ ber öleşe itep kürä  häm kiräk bulsa köç qullanıp utrawnı üz kontrolenä alaçağın alğa sörä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us