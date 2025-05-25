AQŞ ilbaşı Donald Trump, ber mäxkämä räise tarafınnan tuqtatılğan buluına qaramastan, üz administraśiyäseneñ Garvard universitetında çit il studentların tıyu qararın yaqlap çıqtı. Uqu yortı bu qararnı qanunsız dip atadı.

Trump üzeneñ Truth Social platformasında yäkşämbe könne bolay dip yazdı: "Ni öçen Garvard üz studentlarınıñ yaqınça 31%ınıñ çit illärdän kilüen äytmi? Şul uq waqıtta, bu illärneñ qayberläre AQŞ belän dus tügel, üz studentlarınıñ belem aluına bernindi öleş kertmilär, häm kertergä dä uylamıylar".

"Bez bu çit il studentlarınıñ kem ikänen belergä telibez, bu Garvardqa milliardlarça dollar birgän AQŞ öçen urınlı taläp, läkin Garvard bu xaqta açıq mäğ’lümat birmi," dip östäde ul.

Êçke iminlek ministrı Kristi Noem pänceşämbe könne Garvard universitetınıñ çit il watandaşların uqıtu xoquqın ğamäldän çığardı, bu meñlägän studentlarnıñ kiläçägen häm universitetqa kilä torğan keremne soraw astına quydı.

Ul uzğan ayda universitetqa vizalı studentlarnıñ "qanunsız häm köç qullanu belän bäyle êşçänlege" turında mäğ’lümat birmäsä, çit il studentların tıyu belän yanağan ide.

Läkin universitet xökümätneñ "nigezsez, qanunsız häm konstituśiyägä qarşı kilüçe êşçänlegen" tuqtatu öçen mäxkämägä möräcäğät itkännän soñ, xakim tiz arada bu qararnı tuqtattı.

Universitetlarğa basım artu

Aq Yort AQŞ universitetlarına berniçä yünäleştä basım yasap kilä. Bu administraśiyäneñ "kontrol’dän çıqqan antisemitizm" häm azçılıqlarğa qarata tarixı basımğa qarşı köräş öçen törlelekne arttıru programmaların kire qağu belän añlatıla.

Şulay uq, ul Ğazzä suğışına qarşı protestlarda qatnaşqan çit il studentlarınıñ vizaların ğamäldän çığaru häm alarnı deportaśiäläw belän yanadı, alarnı Fälästin qarşılıq törkeme “Hamas”nı yaqlawda ğayepläde.

Garvard universitetına xökümät 9 milliard dollar külämendäge finanslawnı küzdän kiçerü belän yanağannan soñ 2.2 milliard dollar külämendä grantlar belän 60 million dollarlıq räsmi kontraktlarnı tuñdırdı.

Şulay uq, Garvard mediśina mäktäbe tikşerenüçesen deportaśiyäläw öçen êşçänlekkä kereşte.

Universitet studentlarınıñ dürttän ber öleşennän artığın täşkil itüçe çit il watandaşların yuğaltu - Garvard öçen qıybatqa töşärgä mömkin, çönki uqu yortı alardan yıl sayın belem birü öçen distälärçä meñ dollar ala.

Garvard AQŞta iñ bay universitet bulıp sanala, anıñ 2024 yılda fondı 53.2 milliard külämendä ide.