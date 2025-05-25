SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Tramp Garvardqa çit il studentın alunı tıyunı, bernigä qaramastan, yaqlıy
AQŞta mäxkämä, Aq Yort belän abruylı Garvard universitetı arasındağı köräştä, çit il studentların qabul itüne kirtäläwçe qararnı waqıtlıça tuqtattı.
Tramp Garvardqa çit il studentın alunı tıyunı, bernigä qaramastan, yaqlıy
Trump administration has been tightening its chokehold on the prestigious university amid a wider crackdown on US universities over pro-Palestine protests and other issues / AFP
25 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donald Trump, ber mäxkämä räise tarafınnan tuqtatılğan buluına qaramastan, üz administraśiyäseneñ Garvard universitetında çit il studentların tıyu qararın yaqlap çıqtı. Uqu yortı bu qararnı qanunsız dip atadı.

Trump üzeneñ Truth Social platformasında yäkşämbe könne bolay dip yazdı: "Ni öçen Garvard üz studentlarınıñ yaqınça 31%ınıñ çit illärdän kilüen äytmi? Şul uq waqıtta, bu illärneñ qayberläre AQŞ belän dus tügel, üz studentlarınıñ belem aluına bernindi öleş kertmilär, häm kertergä dä uylamıylar".

"Bez bu çit il studentlarınıñ kem ikänen belergä telibez, bu Garvardqa milliardlarça dollar birgän AQŞ öçen urınlı taläp, läkin Garvard bu xaqta açıq mäğ’lümat birmi," dip östäde ul.

Êçke iminlek ministrı Kristi Noem pänceşämbe könne Garvard universitetınıñ çit il watandaşların uqıtu xoquqın ğamäldän çığardı, bu meñlägän studentlarnıñ kiläçägen häm universitetqa kilä torğan keremne soraw astına quydı.

Ul uzğan ayda universitetqa vizalı studentlarnıñ "qanunsız häm köç qullanu belän bäyle êşçänlege" turında mäğ’lümat birmäsä, çit il studentların tıyu belän yanağan ide.

Läkin universitet xökümätneñ "nigezsez, qanunsız häm konstituśiyägä qarşı kilüçe êşçänlegen" tuqtatu öçen mäxkämägä möräcäğät itkännän soñ, xakim tiz arada bu qararnı tuqtattı.

Universitetlarğa basım artu

Aq Yort AQŞ universitetlarına berniçä yünäleştä basım yasap kilä. Bu administraśiyäneñ "kontrol’dän çıqqan antisemitizm" häm azçılıqlarğa qarata tarixı basımğa qarşı köräş öçen törlelekne arttıru programmaların kire qağu belän añlatıla.

Şulay uq, ul Ğazzä suğışına qarşı protestlarda qatnaşqan çit il studentlarınıñ vizaların ğamäldän çığaru häm alarnı deportaśiäläw belän yanadı, alarnı Fälästin qarşılıq törkeme “Hamas”nı yaqlawda ğayepläde.

Garvard universitetına xökümät 9 milliard dollar külämendäge finanslawnı küzdän kiçerü belän yanağannan soñ 2.2 milliard dollar külämendä grantlar belän 60 million dollarlıq räsmi kontraktlarnı tuñdırdı.

Şulay uq, Garvard mediśina mäktäbe tikşerenüçesen deportaśiyäläw öçen êşçänlekkä kereşte.

Universitet studentlarınıñ dürttän ber öleşennän artığın täşkil itüçe çit il watandaşların yuğaltu - Garvard öçen qıybatqa töşärgä mömkin, çönki uqu yortı alardan yıl sayın belem birü öçen distälärçä meñ dollar ala.

Garvard AQŞta iñ bay universitet bulıp sanala, anıñ 2024 yılda fondı 53.2 milliard külämendä ide.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us