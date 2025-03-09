Şimbä könne Trump idaräse Ğıyraqnıñ İrannan êlektr ênergiyäse satıp alu mömkinlege birgän röxsäten beterüen citkerde. Bu qarar AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ Tähranğa qarşı "maksimum basım" säyäsäte qısalarında qabul itelde, dip belderde AQŞ Däwlät departamentı wäkile.
Ğıyraqqa birelgän bu irekneñ waqıtı betkännän soñ yañartu imzalanmawı "İranga iq’tisadi yäki finans yaqtan bernindi ciñellek tä birmäwne" täêmin itä, dip añlata wäkil. Ul şulay uq Trampnıñ İranğa qarşı säyäsäte "anıñ atom-töş qoralı yanawın beterü, ballistik raketa programmasın çikläw häm terrorçılar törkemnärenä yardäm itüne tuqtatu" maqsatın küzdä tota, dip östäde.
Tramp wazıyfasına qabat kereşkännän soñ, berençe itep, İranga "maksimum basım" säyäsäten yañarttı. Anıñ täwge çorı waqıtında AQŞ İrannıñ atom-töş kileşüennän çıqqan ide. Bu kileşü İrannıñ atom-töş qoralı êşläp çığaruın tıyu öçen tözelgän ide.
AQŞ xökümäte İrannı global iq’tisadtan ayıru häm anıñ nef’t êksportınnan kilgän keremnären beterü maqsatın quya. Bu Tährannıñ atom-töş qoralı êşläp çığaruın akrınaytu öçen êşlänä.
İran atom-töş qoralı êşläp çığarunı küzdä totmawın häm anıñ programması tınıç maqsatlar öçen buluın belderä.
Vaşington İrannıñ atom-töş programması häm suğışçı törkemnärgä yardäm itüe öçen törle sankśiyälär kertte. Alar İran belän xezmättäşlek itkän illärgä AQŞ belän êş itüne tıyuğa qadär barıp citte.
"İlbaşı Tramp İran rejimınıñ atom-töş qoralı ambiśiyälären tuqtatu yäki maksimum basım belän oçraşu kiräklegen açıq belderde," dip äytte Milli iminlek wäkile James Hewitt. "Bez rejimnıñ üz xalqınıñ häm töbäkneñ mänfäğat’lären üzeneñ totrıqsızlandıruçı säyäsätennän östen quyuın ömet itäbez."
Bağdadqa basım arta
Tramp 2018 yılda İrannıñ atom-töş programması häm Yaqın Könçığışta, AQŞ süzlärençä, "tıqşınuı" öçen anıñ ênergiä êksportına sankśiyälär kertkännän soñ, berniçä satıp aluçını azat itte. Bu qullanuçılarnıñ ênergiä taläplären qanäğat’länderü öçen êşlände.
Anıñ administraśiyäse häm Djo Bayden idaräse Ğıyraqnıñ röxsäten qabat-qabat yañartıp, Bağdadnı İran êlektr ênergiäsenä bäylelegen kimetergä çaqırdı. Şimbä könne Däwlät departamentı wäkile bu çaqırunı qabatladı.
"Bez Ğıyraq xökümäten İran ênergiyä çığanaqlarına bäylelegen mömkin qädär tizräk beterergä çaqırabız," dip äytte ul. "İran ışanıçsız ênergiä täêminatçısı."
AQŞ bu röxsätne yañartu qararın Bağdadqa basım yasaw öçen qullana, dip xäbär itä “Reuters” çığanaqları. Maqsat - Törkiyä aşa Tön’yaq Ğıyraqtan çimal neft êksportın arttıru, global’ bazarğa täêminatnı üsterü häm bäyälärne kontrol'dä totu. Bu, AQŞqa İran neft’ êksportın tuqtatu tırışlıqların däwam itü öçen kübräk mömkinlek birä.