SÄYÄSÄT
2 min uqıu
Rusiyäneñ Kiyevkä oyıştırğan raketa höcümendä kim digändä 9 keşe hälaq buldı, 63 keşe yaralandı
Zelenskiynıñ yuğarı däräcäle urınbasarı: “Tınıç xalıqqa höcümnär tuqtatılırğa tiyeş”
Rusiyäneñ Kiyevkä oyıştırğan raketa höcümendä kim digändä 9 keşe hälaq buldı, 63 keşe yaralandı
Russian drone and missile strike in Kiev. / Reuters
24 Апрель 2025

Ukrainanıñ däwlät ğadättän tış xällär xezmäte pänceşämbe irtäsendä Kyiv şähärenä oyıştırılğan kiñ qırlı raketa höcüme näticäsendä kim digändä 9 keşeneñ ğomeren yuğaltuın, 60tan artıq keşeneñ yaralanuın belderde. Bu höcüm öç yıl däwam itkän suğış barışında başqalada bulğan iñ qanlı höcümnärneñ berse bularaq terkälde.

Ukraina räsmi zatları raketa höcüme turında kisätü yasadılar, AFP xäbärçeläre başqalada şartlaw tawışların işette. Ukraina däwlät ğadättän tış xällär xezmäte Telegram aşa yasağan belderüdä: “Rusiya Kyivkä kiñ qırlı höcüm oyıştırdı. Berençe mäğ’lümatlarğa qarağanda, 9 keşe häläq buldı, 63 keşe yaralandı” diyelde. Xastaxanägä ozatılğan 42 keşeneñ 6sı bala buluı da assızıqlandı.

Başqalada biş rayon zıyan kürde: garajlar häm idarä binalarında çıqqan yanğınnar sünderelde. Däwlät ğadättän tış xällär xezmäte höcüm näticäsendä toraq binalarğa da zıyan kilüen belderde. “Cimereklär astında qalğan keşelärne êzläw däwam itä” diyelde.

AFP xäbärçese kürep äytkänçä, hawa höcüme kisätüennän soñ ber toraq yortnıñ podvalındağı sıyınu urınında unnan artıq keşe cıyıldı. Kyiv soñğı tapqır aprel’ başında raketa höcümnärenä duçar bulğan häm kim digändä 2 keşe yaralanğan ide. 2022 nçe yılnıñ fevralendä Rusiya tulı külämle höcüm başlağannan birle başqala waqıt-waqıt höcümnärgä duçar bula.

Ukrainanıñ könçığışında urnaşqan Xar’kov şähärenä dä pänceşämbe irtäsendä 7 raketa belän höcüm yasaldı. Şähär mêrı İgor’ Terexov: “Ber töndä ikençe tapqır raketalar belän höcüm ittelär. Bu höcümnärneñ berse xalıq küp yäşägän toraq punktqa buldı. Anda ike keşe yaralandı. Höcüm yasalğan urınnarda tikşerülär däwam itä”,- dip belderde häm  şähär xalqın iğ’tibarlı bulırğa çaqırdı.

Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ yuğarı däräcäle kiñäşçese Andriy Yermak Rusiyäneñ xäzer Kiyev, Xar’kov häm başqa şähärlärgä raketalar häm pilotsız oçu apparatları belän höcüm itüen äytte. “Putin fäqat’ üterü telägen kürsätä. Tınıç xalıqqa höcümnär tuqtatılırğa tiyeş” dide ul.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us