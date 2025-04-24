Ukrainanıñ däwlät ğadättän tış xällär xezmäte pänceşämbe irtäsendä Kyiv şähärenä oyıştırılğan kiñ qırlı raketa höcüme näticäsendä kim digändä 9 keşeneñ ğomeren yuğaltuın, 60tan artıq keşeneñ yaralanuın belderde. Bu höcüm öç yıl däwam itkän suğış barışında başqalada bulğan iñ qanlı höcümnärneñ berse bularaq terkälde.
Ukraina räsmi zatları raketa höcüme turında kisätü yasadılar, AFP xäbärçeläre başqalada şartlaw tawışların işette. Ukraina däwlät ğadättän tış xällär xezmäte Telegram aşa yasağan belderüdä: “Rusiya Kyivkä kiñ qırlı höcüm oyıştırdı. Berençe mäğ’lümatlarğa qarağanda, 9 keşe häläq buldı, 63 keşe yaralandı” diyelde. Xastaxanägä ozatılğan 42 keşeneñ 6sı bala buluı da assızıqlandı.
Başqalada biş rayon zıyan kürde: garajlar häm idarä binalarında çıqqan yanğınnar sünderelde. Däwlät ğadättän tış xällär xezmäte höcüm näticäsendä toraq binalarğa da zıyan kilüen belderde. “Cimereklär astında qalğan keşelärne êzläw däwam itä” diyelde.
AFP xäbärçese kürep äytkänçä, hawa höcüme kisätüennän soñ ber toraq yortnıñ podvalındağı sıyınu urınında unnan artıq keşe cıyıldı. Kyiv soñğı tapqır aprel’ başında raketa höcümnärenä duçar bulğan häm kim digändä 2 keşe yaralanğan ide. 2022 nçe yılnıñ fevralendä Rusiya tulı külämle höcüm başlağannan birle başqala waqıt-waqıt höcümnärgä duçar bula.
Ukrainanıñ könçığışında urnaşqan Xar’kov şähärenä dä pänceşämbe irtäsendä 7 raketa belän höcüm yasaldı. Şähär mêrı İgor’ Terexov: “Ber töndä ikençe tapqır raketalar belän höcüm ittelär. Bu höcümnärneñ berse xalıq küp yäşägän toraq punktqa buldı. Anda ike keşe yaralandı. Höcüm yasalğan urınnarda tikşerülär däwam itä”,- dip belderde häm şähär xalqın iğ’tibarlı bulırğa çaqırdı.
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynıñ yuğarı däräcäle kiñäşçese Andriy Yermak Rusiyäneñ xäzer Kiyev, Xar’kov häm başqa şähärlärgä raketalar häm pilotsız oçu apparatları belän höcüm itüen äytte. “Putin fäqat’ üterü telägen kürsätä. Tınıç xalıqqa höcümnär tuqtatılırğa tiyeş” dide ul.