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Soğud Ğaräbstanı ministrı Xälid bin Sälman İran-AQŞ atom-töş söyläşüläre aldınnan Tähranğa bardı
Riyadnıñ köçle ministrı İran belän AQŞ arasında Rimda uzaçaq ikençe tur atom-töş söyläşüläre aldınnan İrannıñ dini liderı Ali Xamaney, ilbaşı Mäsud Päzäşkiyan häm ğomumştab başlığı Möxämmät Bakiri belän oçraştı.
Soğud Ğaräbstanı ministrı Xälid bin Sälman İran-AQŞ atom-töş söyläşüläre aldınnan Tähranğa bardı
Saudi Defence Minister Prince Khalid bin Salman is engaged in a rare visit by a senior Saudi royal to the Islamic Republic. / AP
18 Апрель 2025

Soğud Ğaräbstanı saqlanu ministrı şähzadä Xalid bin Sällman İranğa räsmi säfär belän kilep, anda wäqalätle zatlar belän oçraştı. Bu vizit AQŞ belän İran arasında atom-töş programması turında söyläşülär aldınnan yasaldı.

Saqlanu ministrı Soğud patşası Sälman bin Äbdülazizdän İran yuğarı liderı Ali Xamaneygä yullama tapşırdı, dip xäbär itte İran däwlät mäğl’ümat çaraları. Läkin yullamanıñ êçtälege turında centekle mäğlümat birelmäde.

Şähzadä Xalid üzeneñ “X” akkauntında: "Bez ike’yaqlı mönäsäbätlär häm urtaq qızıqsınularnı qaradıq," - dip yazdı.

Xamaney üzeneñ “X” akkauntında oçraşunı rasladı, läkin xatnıñ êçtälege turında mäğ’lümat birmäde.

Şähzadä Xalid İran ilbaşı Mäsud Päzäşkiyan belän dä oçraşıp, Soğud Ğaräbstanı-İran mönäsäbätlären küzdän kiçerde häm alarnı nığıtu yulları turında söyläşte.

"Bez, şulay uq, töbäk häm xalıqara täräqqiyätlärne häm alar belän bäyle êşçänleklärne dä qaradıq," - dip östäde ul.

İran-AQŞ söyläşüläre Rimda

İran häm AQŞ bu atna axırında Rimda İrannıñ uran bayıtu programması turında ikençe tapqır söyläşülär ütkärergä cıyına.

İran däwlät mäğ’lümat çaraları xäbär itkänçä, Xamaney oçraşuda "Bez İran İslam Respublikası belän Soğud Ğaräbstanı arasındağı mönäsäbätlär ike il öçen dä faydalı dip ışanabız," - dip belderde.

Xamaney Tährannıñ Riyad belän mönäsäbätlärne yaxşırtu yulındağı kirtälärne ciñärgä äzerlegen belderde.

İran häm Soğud Ğaräbstanı 2023nçe yılda Qıtay aradaşçılığı belän mönäsäbätlärne yañartu turında kileşte, bu yıllar buyı däwam itkän qarşılıqlarnıñ töbäk totrıqlılığına häm iminlegenä yanawın beterü öçen möhim adım buldı.

Soğud Ğaräbstanı İran belän AQŞ arasındağı atom-töş söyläşülären xupladı, töbäk häm xalıqara qarşılıqlarnı çişü tırışlıqların yaqlawın belderde, dip xäbär itte ilneñ räsmi mäğ’lümat agentlığı şimbä könne.

Soğud ministrı belän Tähranda oçraşudan soñ İran qorallı köçläre ğomumştab başlığı Möxämmäd Bağeri: "Soğud Ğarbstanı häm İran qorallı köçläre arasındağı mönäsäbätlär Pekin kileşüennän soñ yaxşıra bara," - dip belderde.

Bağeri töbäk iminlegen "urtaq strategik qızıqsınu" dip atap, Tährannıñ kürşelär belän mönäsäbätlärne nığıtu säyäsätenä basım yasadı.

"Şuña kürä, ike il qorallı köçläre arasında mönäsäbätlärne kiñäytü häm nığıtu töbäk xezmättäşlege öçen nıq nigez bula ala," - dip östäde ul, İran räsmi mäğlümat agentlığı IRNA xäbär itkänçä.

2016 yıldan birle mönäsäbätlär

Pänceşämbe könne bulğan bu vizit, ike il arasında diplomatik mönäsäbätlär yañartılğannan soñ, Soğud Ğaräbstanı saqlanu ministrlığınıñ İranğa ikençe räsmi säfäre buldı.

2024nçe yılnıñ noyäbrendä Soğud Ğaräbstanı qorallı köçläre ğomumştab başlığı general-leytenant Fäyad bin Xämid äl-Ruväyli Tähranga ike’yaqlı xärbi söyläşülär öçen kilgän ide.

Töbäkneñ ike köçe arasında diplomatik mönäsäbätlär 2023 yılnıñ martında Qıtay aradaşçılığı belän Pekinda ütkän söyläşülär näticäsendä yañartıldı. Bu täräqqıyät’ 2016nçı yılda şiğıy din ähele Nimr äl-Nimrnıñ Riyadta ülem cäzasına tartıluınnan soñ İrandağı Soğud Ğaräbstanı diplomatik missiyäläreneñ protestçılar tarafınnan höcümgä duçar buluı belän başlanğan 7 yıllıq diplomatik özeklekne tögälläde.  

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