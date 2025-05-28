MÄDÄNİYÄT
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"Şrekka qarşı suğış": Rusiyädä Könbatış multfilmnarınıñ balalarğa cimergeç täêsire tänqitlände
Rusiyä qanun çığaruçıları könbatış dönyasındağı küñel açu industriyäseneñ täêsire öçen borçıluların äytep, multfilmnar, uyınçıqlar häm video uyınnarınıñ Rusiyä balalarına naçar yoğıntısı xaqında kisätte.
"Şrekka qarşı suğış": Rusiyädä Könbatış multfilmnarınıñ balalarğa cimergeç täêsire tänqitlände
Shrek, the Grinch, and characters from Monsters, Inc. were all used as examples of Western entertainment's “destructive impact” on Russian children. / Photo: Reuters
28 Май 2025

Rusiyä qanun çığaruçıları Könbatış multiplikaśion filmnärenä, uyınçıq häm video uyınnarına qarşı çıqtı. Alar "Şrek" belän "Grinç" kebek personajlarnıñ Rusiyä balalarına "zıyanlı täêsir" yasawın belderde, dip xäbär itä “The Moscow Times”.

"Alar naçar tügel kebek kürenä, läkin fizik häm şäxes sıyfatlarında citeşsezleklär bar", - dip belderde Däwlät Duması deputatı Yana Lantratova, ul "yaxşı" Sovet çorı personajların Könbatış personajları belän çağıştırğan slaydlar kürsätte.

The Moscow Times” xäbär itkänçä, slaydlarnıñ bersendä Könbatış mädäniyäteneñ üseşe belän kimçelekle personajlar qaharmannar däräcäsenä kütärelgän häm tulısınça uñay obraz ideyası yuqqa çıqqan dip äytelä. Moña "Şrek", "Grinç" häm Monsters, Inc. personajları misal itep kiterelä.

"Gadellek öçen Rusiyä" partiyäse citäkçese Sergey Mironov bu yünäleşne Könbatış alıp barğan "gibrid suğış"nıñ ber öleşe dip bäyäläde. "Doşmannarnı ciñärgä teläsägez, alarnıñ balaların tärbiyälägez", - dip äytte ul häm: "Kızğanıç, [Könbatış illäre] bezneñ balalarıbıznı ideologik yaqtan tärbiyäläw belän bik aktiv şöğıllänä", - dip östäde.

Lantratova, şulay uq, Rusiyä xakimiyätläreneñ mondıy êçtälekne tıyuın qıyınlaştırğan qanuni buşlıqlar barlığın äytte, läkin ul "tradiśion Rusiyä ruxi qimmätlären" saqlaw öçen êşläwçe Duma törkemenä täqdimnär kertäçägen belderde.

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