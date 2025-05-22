Antaliya, Muğla häm İzmir Törkiyäneñ tirä-yaq moxitnı pıçratmawçı häm yar buyı standartlarına turı kilüçe Zäñgär bayraqlı plyajlarda global’ lider buluına öleş kertte.
Mädäniyät häm turizm ministrı tarafınnan açıqlanğan uñışta Törkiyä 2025 yılda yar buylarındağı êkologiya standartların ütäp, dön’yanıñ iñ küp Zäñgär bayraqlı plyajı bulğan öçençe il buldı.
Zäñgär bayraqlı plyaj xalıqara ölkädä tanılğan êko-êtiket belän büläklänüne añlata.
Mädäniyät häm turizm ministrı Mäxmät Ärsoy X platformasında bolay dip yazdı: “Barlığı 577 plyaj, 29 marina, 18 turizm köymäse häm 8 şäxsi yaxta. Antaliyabez 233 plyaj belän yänä berençe.”
Ministr bu uñışqa Törkiyäneñ tirä-yaq moxitnı saqlarğa öyrätü waqıfı, barlıq paydaşlar häm êkologiya çistalığın uylawçı watandaşlar kertkän öleş belän ireşelde di.
Ministrlık mäğlümatlarına kürä Antaliyadan soñ Ägäy yarındağı Muğla vilayäte 110 plyaj belän kilä, İzmir 64 plyaj belän öçençe urında.
Şulay uq Balıkäsirdä 48, Aydında 39, Samsun, Märsin häm Çanakkalädä 12dän artıq êkologik plyaj bar.
Milliarder yaxtaları Törkiyä yarlarında tuqtala
Marina kategoriyasendä Muğla 10 zäñgär bayraqlı marina belän liderlıkta. Annan soñ Antaliya 6 häm İzmir 6 marina belän kilä.
Antaliya şulay uq 13 zäñgär bayraqlı turizm köymäse belän bu ölkädä berençe.
“Amazon”nı qorğan êlekke yuğarı däräcäle citäkçese Djef Bezosnıñ yaxtası “Flying Fox” Muğlada tuqtaldı.
Uzğan yılnı isä “Manchester City”neñ xucası Şäyex Mansurnıñ 670 million dolarlık “Blue” isemle yaxtası häm “Microsoft”nı qorğan Bil Geytsnıñ ul’tra lyuks yaxta “Mar” Muğla yarlarına kilde.
Statistikağa kürä 2024 yılda Törkiyägä 52 million 200 meñnän artıq turist kilde häm bu san rekord quyıp, bilgelängän maqsatnı uzdı.